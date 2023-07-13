Mevlana Meydanı 14 ayrı tür çiçekle rengarenk

Talas Belediyesi'nin, projesini yarışmayla belirlediği Mevlna Mahalle Meydanı'nda son rötuşlar yapılıyor.

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  • 13.07.2023 12:38
  • Güncelleme: 13.07.2023 13:05
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Mevlana Meydanı 14 ayrı tür çiçekle rengarenk
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi’nin, projesini yarışmayla belirlediği Mevlâna Mahalle Meydanı’nda son rötuşlar yapılıyor.

Çevre düzenlemelerinin tamamlanarak 14 ayrı türde 12 bin 750 çiçekle renklendirilen meydanda incelemeler yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

“TALAS’I ÇİÇEK BAHÇESİNE ÇEVİRİYORUZ”

Yaklaşık 85 bin nüfusu ile Kayseri’nin en büyük, Türkiye’nin 7. büyük mahallesi olan Mevlana Mahallesi’ndeki 20 bin metrekarelik meydanın çiçeklendirme çalışmaları da devam ediyor. Çalışmaları yerinde gören Başkan Yalçın, dikilen çiçekleri tek tek inceleyerek son durumu değerlendirdi.

Talas’ı daha yeşil ve güzel yapmak adına önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Yalçın, 14 ayrı türde binlerce çiçek dikerek Mevlana Meydanını adeta çiçek bahçesine çevirdiklerini belirtti.

Mevlana Mahallesi Meydanına lavanta, sardunya, ortanca ve top kadifeden karanfil ve yıldız çiçeğine kadar toplamda 12 bin 750 çiçek ve süs bitkisi dikiliyor.

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İHA

Kayseri Gündem
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