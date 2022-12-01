Mevlana Meydanı Ağaçlandırılıyor

Talas Belediyesi tarafından yeniden düzenlenen Mevlana Mahallesi Meydanı'nda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Hava şartlarının da uygun gitmesiyle birlikte yeşil alan ve ağaçlandırma çalışmalarına hız veren Talas Belediyesi, bölgeye tamamı özel türlerden oluşan 200 adet ağaç dikiyor.

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  • 01.12.2022 11:05
  • Güncelleme: 01.12.2022 11:33
Mevlana Meydanı Ağaçlandırılıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi tarafından yeniden düzenlenen Mevlana Mahallesi Meydanı’nda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Hava şartlarının da uygun gitmesiyle birlikte yeşil alan ve ağaçlandırma çalışmalarına hız veren Talas Belediyesi, bölgeye tamamı özel türlerden oluşan 200 adet ağaç dikiyor.

Yaklaşık 85 bin nüfusu ile Kayseri’nin en büyük, Türkiye’nin 7. büyük mahallesi olan Mevlana Mahallesi’ndeki 20 bin metrekarelik meydan yeniden düzenleniyor. 18 bin metrekaresi yeşil alandan oluşacak Mevlana Mahallesi Meydanına aşılı dişbudak, ıhlamur, çınar, at kestanesi, akçe ağaç türleri, İran demir ağaçlarının yanı sıra, mabet, süs eriği, süs kirazı, süs armudu, sedir, mavi ladin, leylandi mavi servi ve smaragd mazı gibi çok çeşitli türlerden 200 adet ağaç dikiliyor. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye’nin en büyük mahallelerinden birisi olan Mevlana Mahallesi’ne yakışır bir meydan ortaya çıkaracaklarını söyledi. 85 bin nüfusuyla Türkiye’nin en büyük 7. mahallesinin Mevlana Mahallesi olduğuna dikkat çeken Başkan Yalçın, böylesine kalabalık bir nüfusa hitap edecek bir meydan çalışmasına imza attıklarını ifade ederek, “Mevlana Mahallesi Meydanında düzenleme çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor ve sona yaklaştık. Bilindiği gibi meydanın projesini belirlemek amacıyla ulusal çapta bir yarışma düzenlemiştik. 50’den fazla proje arasından birinci olanı hayata geçiriyoruz. Bu projeyle Mevlana Mahallesi Meydanı hem görsel açıdan zenginlik kazanacak, hem de daha kullanışlı hale gelecek. Şimdiden Mevlana Mahallemize ve de Talasımıza hayırlı olsun.” dedi.

İçerisinde bilgi ve kültür evi, amfi, cami, şadırvan, büfeler, kafeterya, muhtarlık ve abonman dolum merkezi ile fatura ödeme noktalarının yer alacağı proje çerçevesinde kentsel tasarım ve peyzaj düzenleme çalışmaları da gerçekleştirilecek.

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İHA

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