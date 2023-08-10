Mevlana Meydanı'nda Geri Sayım

Talas Belediyesi'nin, projesini yarışmayla belirlediği Mevlana Mahalle Meydanı'nda açılış için geri sayım sürüyor. Çevre düzenlemeleri de tamamlanarak 14 ayrı türde 12 bin 750 çiçekle renklendirilen meydan, 12 Ağustos Cumartesi günü şehir protokolünün katılımıyla düzenlenecek törenle hizmete girecek.

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  • 10.08.2023 13:08
  • Güncelleme: 10.08.2023 13:24
Mevlana Meydanı'nda Geri Sayım
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi’nin, projesini yarışmayla belirlediği Mevlana Mahalle Meydanı’nda açılış için geri sayım sürüyor. Çevre düzenlemeleri de tamamlanarak 14 ayrı türde 12 bin 750 çiçekle renklendirilen meydan, 12 Ağustos Cumartesi günü şehir protokolünün katılımıyla düzenlenecek törenle hizmete girecek.

Yaklaşık 85 bin nüfusu ile Kayseri’nin en büyük, Türkiye’nin 7. büyük mahallesi olan Mevlana Mahallesi’ndeki 22 bin metrekarelik meydanda yapım çalışmaları sona erdi. Türkiye’nin dört bir yanından mimarların katıldığı yarışma sonucunda ortaya çıkan proje ile yeniden düzenlenen meydanda Şeffaf Oda’dan Genç Ofise, Selçuklu Bilgi ve Kültür Evi’nden ATM’ler ve fatura ödeme noktasına kadar çok sayıda fonksiyonel bölüm yer alıyor. Konuyla ilgili kısa değerlendirmede bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Mevlana Mahallesine yakışır bir meydan ortaya çıkardıklarını belirterek, “Buranın projesini yarışmayla belirledik. 57 proje arasından birinci olanı hayata geçirdik. 22 bin metrekarelik bir alanı nakış nakış işledik. Bölge halkının hem çay kahve içip dinlenebileceği hem kültürel etkinliklere katılıp çeşitli ihtiyaçlarını giderebileceği fonksiyonel bir meydan ortaya çıktı. Yapım çalışmalarını tamamladık. Yeşil alan, çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarını bitirdik. Vatandaşlarımız şimdiden kullanmaya başladı. Mevlana Mahallemize, ilçemize ve şehrimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Mevlana Mahallesi Meydanını baştan aşağı yenileyen Talas Belediyesi, bölgede fonksiyonel bir meydan ortaya çıkardı. Amfi tiyatro, çocuk oyun alanı, Selçuklu Bilgi ve Kültür Evi, Genç Ofis, muhtarlık, kütüphane, gün evi, sanat evi, banka ATM’leri, abonman dolum noktası, fatura ödeme noktası, büfeler, taksi durağı, zabıta noktası, Kent Ekmek büfesi ve acil durum konteynerinin yer aldığı meydanda yürüyüş yolları, kamelyalar ve spor alanları bulunuyor. Başkan Yalçın’ın her hafta çarşamba günü vatandaşlarla görüştüğü Şeffaf Oda ile acil durum konteynerinin de yer aldığı meydan, 12 Ağustos Cumartesi günü saat 18.00’de önceki dönem Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve şehir protokolünün katılacağı bir törenle açılacak.

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İHA

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