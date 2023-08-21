Mevlana Meydanı'nda Muhteşem Konser

Talas Belediyesi'nin yıl boyunca sürecek 'Festival Talas 100. Yıl Etkinlikleri' çerçevesinde başlattığı yaz akşamları konserlerinden ikincisi renkli görüntülerle gerçekleşti. Türk Halk Müziği'nin sevilen ikilisi Uğur Önür ve Umut Sülünoğlu, birbirinden güzel eserlerle Talaslılara keyifli bir akşam yaşattı. Seyircinin ilgi ve coşkusu sanatçıları sahneden indirmedi ve 3 saati aşan bir konserle unutulmaz bir akşam yaşattı.

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  • 21.08.2023 12:10
  • Güncelleme: 21.08.2023 13:01
Mevlana Meydanı'nda Muhteşem Konser
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi’nin yıl boyunca sürecek ’Festival Talas 100. Yıl Etkinlikleri’ çerçevesinde başlattığı yaz akşamları konserlerinden ikincisi renkli görüntülerle gerçekleşti. Türk Halk Müziği’nin sevilen ikilisi Uğur Önür ve Umut Sülünoğlu, birbirinden güzel eserlerle Talaslılara keyifli bir akşam yaşattı. Seyircinin ilgi ve coşkusu sanatçıları sahneden indirmedi ve 3 saati aşan bir konserle unutulmaz bir akşam yaşattı.

Talas Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde ilçeye kazandırılan, yenilenen haliyle büyük beğeni toplayan Mevlana Mahalle Meydanında düzenlenen konserde 7’den 70’e herkes doyasıya eğlendi. Alanın dolduğu programın açılışında kısa bir selamlama konuşması yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; “Biliyorsunuz, Mevlana Mahallemiz Kayseri’nin en büyük, Türkiye’nin de 7. büyük mahallesi durumunda. Geçtiğimiz hafta bu meydanın açılışını yaptık ve ilk etkinlik olarak da Türk Halk Müziğine ayırdık. Çünkü türkülerin yeri bir başka. Türkü deyince başta, aşk ve sevda gelir, sonra ayrılık gelir, hasret gelir, gurbet gelir; Neşet Ertaş gelir, Aşık Veysel gelir, Dadaloğlu gelir, Köroğlu gelir. Hepsini minnetle anıyorum. Bu genç arkadaşlarımıza da türkülerimize sahip çıktıkları için teşekkür ediyoruz” dedi. Daha sonra kürsüye gelen Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, etkinlikten dolayı Başkan Yalçın’a teşekkür ederek, “Öncelikle böylesi güzel bir parkı ve etkinlik alanını ilçemize kazandırdığı için başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu alanın ilk etkinliğini de böylesi değerli sanatçılarımızla yapmış olduk” diye konuştu. Konser sonrası düşüncelerini ifade eden Sanatçı Uğur Önür; “Bizim repertuvarımızın dışında gerçekleşen bir konser oldu. Çok güzel bir etkileşim oldu. Bu meydan da çok güzeldi, hayırlı olsun demek istiyorum. Başkanımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Sahne alan bir diğer sanatçı Umut Sülünoğlu da, vatandaşların konsere yoğun bir ilgi gösterdiğine dikkat çekerek şunları söyledi; “Talas’ın çok güzel bir mahallesinde böylesine güzel bir mekanda konser vermek bizler için çok keyifliydi. Organizasyon için emek veren herkese ve Başkan Mustafa Yalçın’a çok teşekkür ediyoruz. Alanı hınca hınç dolduran, hatta balkonlardan bizleri izleyen halkımıza çok teşekkür ediyoruz.”

Gecenin sonunda düşüncelerini paylaşan vatandaşlar, “Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın’a böyle bir konserden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir konserdi. Bu tür etkinliklerin devamını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

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İHA

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