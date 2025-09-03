Mevlit Kandili: Hazreti Muhammed (a.s.)'ın Doğum Günü

Mevlit Nedir?

Sözlükte "doğum yeri ve zamanı" anlamına gelen mevlit, İslam kültüründe özellikle Hazreti Muhammed'in doğumu, bu kapsamda düzenlenen etkinlikler ve yazılan eserler için kullanılmaktadır. Osmanlı, Memlük, Eyyubi ve Fatimi devletleri döneminde, bu özel gün resmi törenlerle kutlanmış ve Türk ile Arap edebiyatında peygamber sevgisini konu alan birçok eser kaleme alınmıştır.

Süleyman Çelebi ve Mevlit Merasimleri

İslam toplumlarında büyük bir ilgi gören Süleyman Çelebi'nin "Vesiletü'n Necat (Kurtuluş Vesilesi)" adlı mesnevisi, mevlit merasimlerinde sıklıkla okunmaktadır. Bu eser, besteli veya doğaçlama bir şekilde icra edilerek, Hazreti Muhammed'e olan sevginin ifade edilmesine katkıda bulunmaktadır.

1500. Yıl Dönümü Kutlamaları

Bu yıl, Hazreti Muhammed'in doğumunun 1500. yıl dönümü "Peygamberimiz ve Aile Ahlakı" temasıyla anılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı, Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında yurt içinde ve dışında çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

Bugün, tüm Müslümanların kalplerinde sevgiyle yer alan bu özel günde, Hazreti Muhammed'in öğretilerini hatırlamak ve paylaşmak için bir araya gelinmektedir.