Mevlüt Çavuşoğlu: 'Bu işlerin tüm sorumlusu İsrail'dir'

Kayseri Üniversitesi’nde düzenlenen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İhtisas Akademi Milli Savunma programına, Dışişleri eski Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu’nun yanısıra Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Dursun Ataş ve Murat Cahid Cıngı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Prof. Dr. Rektörü Fatih Altun ve çok sayıda öğrenci katıldı. Programda konuşan Mevlüt Çavuşoğlu, “Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan önce Antalya'da bakanları bir araya getirdik, arkasından İstanbul'da heyetler bir araya getirdik. Liderlerine soracakları birkaç konu vardı. Ateşkese çok yakınlardı ama NATO üyesi batılı ülkeler devreye girdi ve savaşın devam etmesini istediler. Bunların 1’inci derecede şahidiyim ben. ‘Ne garantisi, ne ateşkesi, silah verelim, savaş devam etsin’ dediler. Tabi ölen insanlar o ülkelerin insanları değil, işgal edilen topraklarda o ülkelerin değil. Yani kendi hesaplarını devam ettirmek istediler. Ama biz ondan sonra da ne yaptık? Tahıl anlaşmasıyla dünyada 20 sene sonra ilk defa tahıl ve gıda ürünlerinde bir düşüş sağladık. Esir takası dahil iki ülke arasındaki güven artırıcı adımları hep Türkiye sayesinde yaptılar. Niye 2 tarafla da ilişkilerimizi gayet iyi götürdük? Baskılara rağmen yaptırımlara dahil olmadık. Montrö'yü uyguladık. ‘Bu savaştır’ dedik. Rusya'nın saldırganlığını reddettik. Ukrayna'ya bayraktarları verdik. Gayet açık şeffaf yapıyoruz” diye konuştu.

“RUSYA-UKRAYNA SAVAŞININ DURDURULMASI İÇİN ÇABA SARFEDECEĞİZ”

Türkiye’nin dış politikasına değinen Çavuşoğlu, “İlkeli bir dış politika izliyoruz. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyoruz. Yanlışa niye katılalım? Tüm bu tutumlar dünyada, ülkemizi arabulucukta bir marka yapmıştır. Bugün Birleşmiş Milletler'de Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatında Arabulucu Dostlar Grubu Eş Başkanlığını Finlandiya ile beraber yürütüyoruz. İslam İşbirliği teşkilatına da getirdik. Bu mekanizmayı kurduk. Ama gel gör ki İslam dünyası olarak kendi sorunlarımızı kendi aramızda çözme kültürümüz, diplomatik tabirle diyorum maalesef daha oluşmadı. İnşallah o da oluşacak. Elbette Rusya-Ukrayna savaşının durdurulması için çaba sarf edeceğiz. Ama Ortadoğu'da ne oluyor, ne bitiyor bunlara biz gözümüzü kapatamayız. İsrail'in Gazze'de yaptıklarına sessiz kalamayız. O yüzden Uluslararası Adalet Divanı'nda Ceza Mahkemesi'nde biz taraf olduk. O nedenle bu işin peşini bırakmıyoruz. Dünyada en güçlü duruş sergileyen ülkelerden bir tanesi Türkiye ve Türk milleti ve lider olarak da Sayın Cumhurbaşkanımız. O yüzden Cumhurbaşkanımızı hedef yapıyorlar. Diğer taraftan tabi Suriye halen kırılgan durumda. Irak'ta kırılganlık var. Buraların tekrar bir tehdit ve istikrarsızlık unsuru olmaması için bizim buralardaki çalışmalarımızı devam ettirmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

“BU İŞLERİN TÜM SORUMLUSU İSRAİL’DİR”

İran’da yaşanan savaşla ilgili konuşan Çavuşoğlu, “İran, Amerika ve İsrail savaşında da duruşumuz net. Savaşı engellemek için çok çaba sarf ettik. Ama dünya da engelleyemedi. Bir an önce bunun sona ermesi için tüm ülkelerle işbirliğimizi devam ettiriyoruz. İran meselesinde biz işin doğrusu son derece ilkeli bir tutum sergiliyoruz. Yani burada bu işlerin tüm sorumlusu İsrail'dir. İsrail önce Gazze, sonra Lübnan hatta Suriye'de de bir ara hareketliydi. Bölgeyi ve bölgedeki istikrarı bozmak için her türlü suçu, soykırım dahil işliyor.

Dolayısıyla bizim bunlara karşı da tedbirli olmamız lazım. Burada yine ne ortaya çıkıyor? Diplomasi, tamam da burada alınacak dersler de var. Savunma tedbirlerimiz bakımından” dedi.

“NATO'NUN EN BÜYÜK 2’NCİ ASKERİ GÜCÜNE SAHİBİZ”

Türkiye’nin NATO’da en büyük askeri güce sahip 2’nci ülke olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, “Türkiye olarak Cumhurbaşkanımızın da ‘çelik kubbe’ dediği hava savunma sistemi dahil her türlü bu gelişmelerden de ders alarak, gelecekte ülkemizin güvenliği için gerekli çalışmalara da devam etmemiz lazım. Biz tabi NATO üyesiyiz. Batı sisteminin içinde yer almışız. Avrupa Birliği'ne de üye olmak istedik. Ama bizim tek yönlü dış politika izlememiz Türkiye'ye de yazıktır, dünyaya da yazıktır. O yüzden bir taraftan buradaki mevcudiyetlerimizi devam ettireceğiz. Diğer taraftan tüm dünyada çok boyutlu dış politika izlememiz gerekiyor. NATO'nun en büyük 2’nci askeri gücüne sahibiz ve NATO'ya da önemli katkılarımız var. Bunları devam ettirmek önemli” şeklinde konuştu.

(RHA)