Mevlüt Metin, Kayserigücü'nde

Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayserigücü, transferde hız kesmiyor. Sarı siyahlı ekip, Mevlüt Metin ile anlaşma sağladı.

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  • 17.07.2023 13:23
  • Güncelleme: 17.07.2023 13:23
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Mevlüt Metin, Kayserigücü'nde
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayserigücü, transferde hız kesmiyor. Sarı siyahlı ekip, Mevlüt Metin ile anlaşma sağladı.

Süper Amatör Küme’de yeni sezon için geri sayım devam ediyor. Takımlar da transfer çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Ligin iddialı takımı Kaysergücü, dış transferde Mevlüt Metin’i kadrosuna kattı. Başkanlık görevini devraldıktan sonra hızla transfer çalışmalarına başlayan İsmail Eğin, güçlü bir ekip oluşturmak için aralıksız çalışıyor. Sarı siyahlılar da Sportif Direktörlük görevi de Halil Kurt’a verildi. Kurt, hızlı bir çalışma ile dış transferde Mevlüt Metin’i sarı siyahlı ekibe kazandırdı.

Transfere ilişkin Kayserigücü’nden yapılan açıklamada, “Kulübümüz dış transferde Mevlüt Metin ile anlaşmaya varmıştır. Oyuncumuza ve kulübümüze hayırlı uğurlu olsun” denildi.

İHA

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