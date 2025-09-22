Mevsim geçişi serin havalara dikkat!
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından hafta içi hava tahmin raporu açıklandı.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri için hafta içi hava tahmin raporunu yayımladı. Tahminlere göre 22-23-24-25 Eylül günlerinde az bulutlu, 26 Eylül cuma günü ise parçalı bulutlu hava hakim olacağı öngörülüyor. Sıcaklıklar iste 23 derece ile 29 derece arasında seyredecek.
İlçelerde ise bugünün hava durumu şu şekilde:
Akkışla: 22 derece
Bünyan: 22 derece
Develi: 23 derece
Felahiye: 23 derece
İncesu: 22 derece
Özvatan: 22 derece
Pınarbaşı: 23 derece
Sarıoğlan: 23 derece
Sarız: 23 derece
Tomarza: 23 derece
Yahyalı: 24 derece
Yeşilhisar: 26 derece
Hacılar: 22 derece.