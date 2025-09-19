Mevsim geçişlerinde bağışıklığa destek: Ginger shot

Sonbaharın gelmesiyle mevsim geçişleri insan vücudunda etkisini göstermeye başladı. Havaların aniden soğuması, sıcaklık farklarının artması ve rüzgarlı günlerin başlamasıyla birlikte mevsim geçişlerinde hastalıklara yakalanma riski artıyor. Uzmanlar, bağışıklık sistemini güçlendirmek için doğal yöntemlere yönelmenin önemine dikkat çekiyor. Bu yöntemlerden biri de son dönemde popülerliği artan ginger shot oldu. Taze zencefil kökü, limon ve bazen bal ile hazırlanan ginger shot; içerdiği yüksek antioksidan, vitamin ve mineral değerleriyle öne çıkıyor. Özellikle C vitamini desteği ve iltihap önleyici etkisi sayesinde soğuk algınlığına karşı vücudu korumaya yardımcı oluyor. Uzmanlar ginger shotun enerji verdiğini ve bağışıklık direncini artırdığını belirtiyor. Ancak mide hassasiyeti olan kişilerin dikkatli tüketmesi, aşırıya kaçılmaması gerektiği vurgulanıyor.