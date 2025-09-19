  • Haberler
  • Gündem
  • Mevsim geçişlerinde bağışıklığa destek: Ginger shot

Mevsim geçişlerinde bağışıklığa destek: Ginger shot

Sonbaharın gelmesiyle mevsim geçişleri insan vücudunda etkisini göstermeye başladı. Uzmanlar, bağışıklık sistemini güçlendirmek için ginger shotın vücudu soğuk algınlığına karşı korumada etkili olabileceğini belirtiyor.

Mevsim geçişlerinde bağışıklığa destek: Ginger shot
Osman GERÇEK
Osman GERÇEK

Sonbaharın gelmesiyle mevsim geçişleri insan vücudunda etkisini göstermeye başladı. Havaların aniden soğuması, sıcaklık farklarının artması ve rüzgarlı günlerin başlamasıyla birlikte mevsim geçişlerinde hastalıklara yakalanma riski artıyor. Uzmanlar, bağışıklık sistemini güçlendirmek için doğal yöntemlere yönelmenin önemine dikkat çekiyor. Bu yöntemlerden biri de son dönemde popülerliği artan ginger shot oldu. Taze zencefil kökü, limon ve bazen bal ile hazırlanan ginger shot; içerdiği yüksek antioksidan, vitamin ve mineral değerleriyle öne çıkıyor. Özellikle C vitamini desteği ve iltihap önleyici etkisi sayesinde soğuk algınlığına karşı vücudu korumaya yardımcı oluyor. Uzmanlar ginger shotun enerji verdiğini ve bağışıklık direncini artırdığını belirtiyor. Ancak mide hassasiyeti olan kişilerin dikkatli tüketmesi, aşırıya kaçılmaması gerektiği vurgulanıyor.

Haber Merkezi
Osman GERÇEK

Bakmadan Geçme

Başkan Palancıoğlu, 'Öğrencilerimizle heyecanlı bir deneyim yaşadık'
Başkan Palancıoğlu, “Öğrencilerimizle heyecanlı bir deneyim yaşadık”
Kayseri mutfağı altın madalya aldı
Kayseri mutfağı altın madalya aldı
Kiraladığı aracı satmakla suçlanan şahısa 5 yıl hapis
Kiraladığı aracı satmakla suçlanan şahısa 5 yıl hapis
Uğurevler'de kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor
Uğurevler’de kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor
Çiğ süte zam geldi
Çiğ süte zam geldi
Bakanlıktan çocukların korunmasında yapay zeka dönemi
Bakanlıktan çocukların korunmasında yapay zeka dönemi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!