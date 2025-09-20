Mevsim geçişlerinde cildin nem dengesi bozulabilir: Egzama belirtileri neler?

Sonbahar ayları geldi. Ani sıcaklık değişimi ve rüzgar, cildin nem dengesini bozarak egzama belirtilerini tetikleyebilir. Uzmanlar bu tür durumlarda düzenli nemlendirme ve cildi koruyucu önlemlerle bu sürecin daha hafif atlatılabileceğini söylüyor.

EGZAMA BELİRTİLERİ NELERDİR?

Egzama, deride kızarıklık, kaşıntı gibi belirtilerle görülen daha çok alerjilerin neden olduğu deri hastalığıdır. Belirtileri ise cilt kuruluğu, çatlama, kabarıklık ve şişlik, ciltte kaşıntı ve pullu deri döküntüsü olarak görülür. Özellikle mevsim geçişlerinde cildi nemlendirerek bu durum daha hafif atlatılabilir.

EGZAMANIN TEDAVİSİ VAR MIDIR?

Uzmanlar, egzamayı ortaya çıkaran alerjen, stres ya da belirli bir tetikleyici varsa öncelikle bunların ortadan kaldırılması gerektiğini belirtiyor. Kimyasal maddeler, kozmetik ürünler ve ciltle teması olan temizlik ürünleri dikkatli kullanılmalı; günlük hayatta tercih edilen ürünlerin egzama için uygun olmasına özen gösterilmelidir.

Egzamayı tamamen ortadan kaldıran kesin bir tedavi yöntemi bulunmadığı belirtiliyor. Bunun yerine semptomlara yönelik tedaviler uygulanıyor. Kaşıntı, kızarıklık ve kabarcık gibi şikayetleri azaltmaya yönelik çeşitli kremler ve ilaçlar kullanılarak enfeksiyon gibi komplikasyonların da önüne geçilebiliyor.