Mevsim geçişlerinde göz nezlesi vakaları artıyor: Uzmanlardan hijyen ve korunma uyarısı

Son günlerde mevsim geçişleriyle birlikte göz nezlesi vakalarında artış yaşanıyor. Uzmanlar, özellikle toplu yaşam alanlarında ve okullarda hastalığın hızla bulaşabildiğine dikkat çekerek hijyen uyarısında bulunuyor. Göz nezlesinin; viral, bakteriyel ya da alerjik nedenlerle ortaya çıkabildiğini belirten uzmanlar vatandaşların bu dönemde ellerini sık sık yıkamasını havlu gibi kişisel eşyalarını paylaşmaması gerektiğini öneriyor. Gözlerde kızarıklık, yanma, kaşıntı, sulanma ve çapaklanma gibi belirtiler varsa mutlaka doktora başvurulması gerektiğini belirtiyor. Öte yandan göz nezlesinin genellikle bir hafta içinde kendiliğinden iyileştiğini ancak bakteriyel enfeksiyon durumunda antibiyotikli damlaların gerekli olabileceğini vurguluyor. Uzmanlar ayrıca, lens kullananların enfeksiyon riski açısından bu dönemde lense ara vermesini öneriyor. Uzman önerilerine göre: eller sık sık yıkanmalı, gözlere dokunulmamalı, havlu yastık kılıfı gibi eşyalar kişisel kullanılmalı, makyaj ürünleri paylaşılmamalı. Alerjik göz nezlesi riskine karşı polen yoğun saatlerde dışarıda kalma süresini kısaltılmalı. Hastalığın genellikle ciddi bir sağlık sorunu oluşturmadığını belirten uzmanlar, belirtiler uzun sürerse veya görme bulanıklığı gelişirse mutlaka bir göz doktoruna başvurulması gerektiğini vurguluyor.