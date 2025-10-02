Mevsim geçişlerinde hastalıklardan korunmanın yolu: Uyku, egzersiz, C vitamini

  • Haberler
Ekim ayının gelmesiyle mevsim değişikliklerinde bağışıklık sistemi zorlanabilir. Bu durumda uzmanlar mevsim meyveleri tüketmeyi, soğuk algınlığı için c vitamini almayı, su ve bitki çayı tüketmeyi ve uyku düzenine dikkat etmeyi ve egzersiz yapmayı gün lük rutin haline getirmeyi öneriyor.

Ekim ayı ile birlikte mevsim geçişleri bağışıklık sistemini zorlayabilir. Rutin haline getirilen alışkanlıklar ise bu durumun önüne geçebilir. Uzmanlar, elma, armut, nar ve mandalina ile bağışıklığı güçlendirmenin, elleri sık yıkamanın ve c vitamini almanın, su ve bitki çayı tüketiminin ve yeterli uyumanın, son olarak da düzenli egzersiz yapmanın önemini vurguluyor.

Haber Merkezi

