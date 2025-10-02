Mevsim geçişlerinde hastalıklardan korunmanın yolu: Uyku, egzersiz, C vitamini

Ekim ayı ile birlikte mevsim geçişleri bağışıklık sistemini zorlayabilir. Rutin haline getirilen alışkanlıklar ise bu durumun önüne geçebilir. Uzmanlar, elma, armut, nar ve mandalina ile bağışıklığı güçlendirmenin, elleri sık yıkamanın ve c vitamini almanın, su ve bitki çayı tüketiminin ve yeterli uyumanın, son olarak da düzenli egzersiz yapmanın önemini vurguluyor.