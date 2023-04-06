Mevsim geçişlerinde üst solunum yolu enfeksiyonuna dikkat!

Mevsim geçişlerinde en sık görülen rahatsızlıkların başında üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı oluşan hastalıklar geliyor. Sebebi ise, havaların bir soğuyup bir ısınması ve enfeksiyon riski taşıyan hastaların kalabalık ortamlara girmesi. Böylece enfeksiyon daha fazla kişiye bulaşabiliyor.

Özel Tekden Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Ali Osman Aksoy, hastalığın oluşma sürecini anlattı. Nezle, grip gibi üst solunum yolu hastalıklarının bu mevsimde arttığını vurgulayan Aksoy, “Mevsim geçişlerinde insanlar daha sık üst solunum yolu enfeksiyonuna yakalanırlar. Bunun nedeni havaların soğuması, gece ve gündüz arasındaki ısı farklarının artmış olmasıdır. Tüm dünyada üst solunum yolu enfeksiyonlarının sıklığının artmasının en önemli nedeni havaların soğumasıyla birlikte insanların toplu halde bir araya gelmelerinden kaynaklanıyor. Böylece enfeksiyonlar insanlara daha hızlı bulaşıyor. Özellikle nezle, grip diye tarif ettiğimiz hastalıklar mevsim geçişlerinde sık karşılaştığımız üst solunum yoluyla ilgili problemlerdir. İkisi de ayrı bir hastalıktır, her ikisi de virüslerden kaynaklanan üst solunum yoluyla ilgili daha çok burun tıkanıklığı, geniz akıntısı, baş ağrısı ateş, öksürük, halsizlik gibi belirti ve bulgularla seyreden genellikle de 3-5 gün içerisinde kendi kendini sınırlayan soğuk algınlığı diye tabir ettiğimiz hastalıklardır” diye konuştu.

MEVSİM GEÇİŞLERİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Hasta olmamak için dikkat edilmesi gereken hususlara da değinen Op. Dr. Aksoy, “En önemlisi beslenme, bir diğeri ise yaşanılan ortam ve mekanların havalandırılması. Hasta kişilerle mümkün olduğunca yakın temastan kaçınılmalı ve hastalık döneminde semptomatik dediğimiz bir takım rahatlatıcı ilaçlar, sıvı tüketimi, C vitamini desteği alınmalı. Ayrıca bu hastalığın tedavisinde sıkça karşılaşılan bir durum da antibiyotik kullanmaktır. Antibiyotiğin gerekli olup olmadığına hekimle birlikte karar vermek gerekiyor. Bir grup üst solunum yolu enfeksiyonunda antibiyotik gerekir ancak buna hekim muayenesiyle karar verilir. Kişi, hijyenine dikkat etmeli. Özellikle sigaradan uzak durulmalıdır” şeklinde konuştu.