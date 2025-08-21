Mevsim meyveleri el yakıyor: Pazar tezgahlarının en ucuzu domates
Kayseri'de pazar tezgahlarında bazı ürünlerde önceki haftaya göre fiyatlar gerilerken bazı ürünlerin ise yükseldiği görüldü. Tezgahların en pahalı ürünü olarak yerini alan bamya 180 liradan satılıyor. Kilosu 15 liradan satılan domates ise en ucuza satılan ürün olarak tezgahlarda yer alıyor.
Kayseri’de vatandaşlar alışveriş için semt pazarının yolunu tutuyor. Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Perşembe Pazarı’nda yoğunluk yaşanırken pazar tezgahlarında; sarımsak kilosu 100 lira ile 150 arası, bamyanın kilosu 140 ile lira 180 lira arası, domatesin kilosu 15 lira ile 25 lira arası, limonun kilosu 50 lira ile 60 lira arası, patlıcanın kilosu 25 lira ile 30 lira arası, eriğin kilosu 100 ile 150 lira arası, üzümün kilosu 50 ila 80 lira arası fiyatlarla alıcı buluyor.
Öte yandan kavun 50 liradan, şeftali 130 liradan, salatalık 20 liradan, biber 20 liradan, mantar 100 liradan, dereotu 15 liradan, tere 20 liradan, yeşil soğan 25 liradan, nane 15 liradan, roka 15 liradan, marul 20 liradan, reyhan 20 liradan, maydonoz 10 liradan satılıyor.