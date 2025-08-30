Mevsimler yine şaşırttı: Kıranardı'nda erik ağacı çiçek açtı

  • Haberler
Kayseri Kıranardı bölgesinde normal şartlarda ilkbahar aylarında çiçek açan erik ağacı, Ağustos ayında yeniden çiçek açtı.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Kıranardı bölgesinde doğa şaşırtan bir manzaraya sahne oldu. Normal şartlarda ilkbahar aylarında çiçek açan erik ağaçları, Ağustos ayında yeniden çiçek açtı. Kıranardı Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, elma ağaçlarının meyve verme döneminde yeniden çiçek açtığını görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

