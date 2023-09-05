Mevsimlik tarım işçilerine sosyal destek

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personelleri Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) çerçevesinde Yozgat’ta bulunan Mevsimlik Tarım İşçilerini ziyaret ederek ihtiyaçlarının tespiti ve giderilmesi için destek verdiler.

Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personelleri, okulların açılması ile birlikte okul problemlerini gidermek ve ihtiyaç duydukları sosyal hizmeti tespit etmek amacı ile gerçekleştirilen ziyaretler olumlu bir hava içerisinde devam ediyor.