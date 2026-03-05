Mevsimlik tarım işçilerinin günlük ücreti 2025 yılında yüzde 37,8 arttı

  • Haberler
TÜİK, 2025 Tarımsal İşletme İşgücü Ücret Yapısı verilerini yayımladı. Yayımlanan verilere göre mevsimlik tarım işçilerinin ortalama günlük ücretleri 2025 yılında yüzde 37,8 artarak bin 299 lira, sürekli tarım işçilerinin aylık ücretleri ise yüzde 42,1 artarak 37 bin 305 lira oldu.

Türkiye istatistik Kurumu (TÜİK), 2025 Tarımsal İşletme İşgücü Ücret Yapısı verilerini yayımladı. Yayımlanan verilere göre; mevsimlik tarım işçilerinin ortalama günlük ücretleri 2025 yılında yüzde 37,8 artarak bin 299 lira, sürekli tarım işçilerinin aylık ücretleri ise yüzde 42,1 artarak 37 bin 305 lira oldu. Mevsimlik erkek işçi ücretleri yüzde 40,6 artış göstererek bin 416 lira olurken, kadın işçilerin günlük ücretleri ise yüzde 34,1 artış göstererek bin 93 lira oldu.
Sürekli tarım işçilerine ödenen aylık ücret, erkek işçiler için yüzde 43,4 oranında artarak 39 bin 843 lira olurken, kadın işçiler için ise yüzde 22,1 artarak 23 bin 598 lira oldu.

KAYSERİ’DE MEVSİMLİK İŞÇİNİN GÜNLÜK ÜCRETİ BİN 276 LİRA

2025 Tarımsal İşletme İşgücü Ücret Yapısı verilerine göre ise; Kayseri’de bir mevsimlik işçinin günlük ücreti bin 276 lira, sürekli bir işçinin aylık ücreti ise 39 bin 122 lira olarak açıklandı.

