Meydanda hareketli saatler

Kayserispor Taraftar Derneği tarafından, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un desteği ile düzenlenen Kayserispor'a destek konserinde sevilen sanatçılar Sefo ve Yener Çevik rüzgarı esti.

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  • 19.08.2023 00:43
  • Güncelleme: 19.08.2023 09:35
Meydanda hareketli saatler
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayserispor Taraftar Derneği tarafından, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy’un desteği ile düzenlenen Kayserispor’a destek konserinde sevilen sanatçılar Sefo ve Yener Çevik rüzgarı esti.

Cumhuriyet Meydanı’nda ücretsiz olarak düzenlenen konsere katılan binlerce vatandaş, yoğun ilgi gösterdikleri sanatçıları dinlemek için meydanı doldurdu. Sanatçılar, sevilen şarkılarını seslendirirken, diğer yandan sahnede bulunan ekranlarda vatandaşların Kayserispor’a SMS yoluyla destek olmalarını sağlayacak bilgilendirmeler yapıldı.

Yapılan konserin amacının Kayserispor’a destek olmak olduğunu söyleyen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, “Bugün gençlerimiz olarak eğlenmeye geldiniz. 7’den 77’ye herkes burada tarihi bir geceye tanıklık ediyoruz. Biz bu geceyi yapmaya karar verdiğimizde Ahmet Dirgenali, Kapalı Kale’nin lideri dedi ki, ‘Böyle bir format yapalım Kayserispor’a faydalı olalım’ En büyük destekçimiz her zaman olduğu gibi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç başkan olmuştur. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sağ olsun var olsun diyorum. Bu geceyi yapmamızın bir amacı var. Kayserisporumuza faydalı olabilmek. Onun için de sizden bir şey istirham edeceğim. Hem bu alanda bulunan hem de canlı yayın platformlarından bizi izleyen kıymetli dünya üzerindeki 3 milyon Kayserili aziz hemşehrilerime sesleniyorum. Bir mesaj atalım. Sadece bir mesaj. Destek yazıp 3830’a gönderelim. Kayserisporumuza faydalı olalım. Katılımlarınızdan dolayı hepiniz şeref verdiniz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, “Öncelikle böyle önemli ve anlamlı siz gençleri bir araya getirme ve buluşturma projesinden dolayı Kapalı Kale Derneğimizin kıymetli başkanı Ahmet Dirgenali’yi yürekten kutluyorum. Sağ olsun var olsun. Destek verenlere teşekkür ediyorum. Ay yıldızlı Türk Bayrağımızın altında Cenabı Allah birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi bozmasın. Vatanına milletine devletine sahip çıkan gençler olarak yaşamayı Yüce Mevlam sizlere lütfetsin. Biz sizleri seviyoruz. Sizleri daha huzurlu, daha konforlu, Kayseri’mize yakışır şekilde yaşamanız için gece demeden gündüz demeden Cumhur İttifakı olarak el ele, gönül gönüle vermek suretiyle sizlere çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç tarafından sanatçılara Kayserispor forması hediye edildi.

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İHA

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