Meysu Gıda'nın talep toplama tarihleri belli oldu

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından halka arz edilen Meysu Gıda'nın talep toplama tarihleri 5-6-7 Ocak 2026 olarak belirlendi. Halka arz sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemiyle gerçekleştirilecek.

HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ YAKLAŞIK 1.3 MİLYAR LİRA

Meysu Gıda’nın sermayesi 120 milyon lira nominal tutarda artırılarak 870 milyon liraya yükseltilecek. Öte yandan şirketin mevcut ortaklarından Gülsan Gıda'ya ait 55 milyon lira nominal değerde hisse de halka arzda satılacak. Şirketin 1 lira nominal değerli hissesi ise 7.5 liradan halka arz edilecek. Şirketin hisselerin tamamının satılması halinde halka arz büyüklüğü yaklaşık 1.3 milyar lira, yani 31 milyon dolar; halka açıklık oranı ise yüzde 20,1 olacak.

YÜZDE 10’U İSE YÜKSEK BAŞVURULU YATIRIMCILARA TAHSİS EDİLECEK

Halka arz edilecek payların yüzde 45’i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 45’i yurt içi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 10’u ise yüksek başvurulu yatırımcılara tahsis edilecek. Buna göre, bir bireysel yatırımcının 250.001 lot ve üzeri pay talebinde bulunması halinde, söz konusu yatırımcı yüksek başvurulu yatırımcı tahsisatından pay alacak.

MEYSU GIDA’NIN HALKA ARZ GELİRLERİ YATIRIMLARA GİDECEK

Şirketin ayrıca halka arz işleminden gelecek olan gelirlerin yüzde 60'a kadar olan kısmını İncesu'daki fabrikada kapasite artırımı, yüzde 30'a kadar olan kısmını işletme sermayesinin artırılması, geri kalanını ise güneş enerjisi santrali ve verimlilik artırıcı yatırımlar için kullanacağı öğrenildi.