Meysu Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Güldüoğlu 'Yeni ortaklarımız var, onlar için mücadele edeceğiz'

Borsa İstanbul'da Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. için halka arz gong töreni düzenlendi.

Tören sonrasında konuşan Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Güldüoğlu, “Hamdolsun şükürler olsun. Ama bundan sonra da daha büyük sorumluluklar var. Bu, yıllardır uğraşmanın, mücadelenin ve bir sistem oluşturmanın neticesinde oluşan bir durum. Şimdi yeni ortaklarımız var, onların sorumlulukları var, onlar için mücadele edeceğiz. Her şey daha güzel olacak, daha iyi olacak, daha verimli olacak. Daha sorunsuz bir şekilde çalışacağız. İnşallah yeni tesisin de devreye girmesiyle şimdiye kadar olanın kat kat üzerine çıkmış olacağız. Hamdolsun, şükürler olsun diyoruz” diye konuştu.

İncesu’da yapımı planlanan yeni tesis hakkında bilgiler veren Bekir Güldüoğlu; “Yeni tesisimiz Kayseri’deki İncesu Organize Sanayi Bölgesi'nde. 3 yıldır üzerinde çalıştığımız, mücadele ettiğimiz, uğraştığımız ve yaptığımız. Sonuca, finale geldik. Dün elime pette gazlı suyu verdiler yani, elime ilk çıkan paketi verdiler. İnşallah bu hafta sonuna kola, orada pette, tenekede, camda. Hepsi ayrı bir profesyonellikle yapılmış çok özel bir tesis oldu. 24.000 metrekare alanımız var. Yani iyi bir tesis oldu. Türkiye’nin gururu olacak bir tesis oldu. Tam otomasyon; yani ustalık dönemimiz diyoruz” ifadelerini kullandı.