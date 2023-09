Meysu Outlet’te Vizyon Kırtasiye’nin açılışı yapıldı

Kayseri Meysu Outlet AVM’de İç Anadolu’nun en büyük kitap ve kırtasiye mağazası olan Vizyon Kırtasiye’nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin, Meysu Outlet AVM Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Yatırımcısı Bekir Güldüoğlu, Vizyon Kırtasiye Sorumlusu Özgür Taş ve vatandaşlar katılım sağladı. Açılış konuşmalarının ardından protokolün kurdele kesim merasimiyle birlikte mağaza halka açıldı.

Samimiyetle başlanan işlerin başarılı olduğunu görmenin insanı mutlu ettiğini söyleyen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Gerçekten bölgenin bölgenin en büyük kitabevini açma gayesinde geldik. Geldiğimizde de bunun tahmin ettiğimizden çok daha güzel planlandığını gördük, halkımızın hizmetinde ve öğrencilerimizin istedikleri her şeyi bulabilecekleri bir yer olmuş. Bundan dolayı işletme sahibi Özgür beyi ve eşini tebrik ediyorum. Ayrıca Meysu Outlet’i de gezme fırsatım oldu, çok güzel planlanmış bir yer. Ayrıca tıklım tıklım olan bu yerde vatandaşlarımızla konuşma fırsatını da buldum. Güzel bir cadde üzerinde AVM’de kitaplarla, kırtasiye malzemeleri ve öğrencilerin cıvıl cıvıl sesleriyle dolu bir mekânda bulunmaktan dolayı çok mutlu oldum. Bu işletme için herkesin de samimi dua ve dileklerinin olduğunu gördüm. Şu anda bölgenin en büyüğü, inşallah Türkiye’nin de en büyüğü nasip olur. Samimiyetle başlanan işlerin başarılı olduğunu görmek hepimizi mutlu ediyor. Samimiyetle ve ihlasla başlayan yolculukların sonu güzel oluyor. Özgür beyin de dediği gibi, 20 metrekareyle başladılar ve şu an bölgenin en büyük kitabevini açıyoruz. Bir de güzel insanların birbirleriyle iş birliği yapması çok daha sevindirici oluyor. İşte Meysu Outlet, Kayseri’nin değerli ailesi Güldüoğlu ailesiyle beraber bu AVM’nin içerisinde olması ayrı bir güzel. Kardeşlerin olduğu yerde huzur ve mutluluk da oluyor. Allah hayırlı uğurlu etsin” diye konuştu.

‘YENİ BİR TESİS, İSTİHDAM VE KATKI DEMEKTİR’

Açılan her yeni müessese ve tesisin yeni bir istihdam alanı ve şehre sağlanan katkı olduğunu belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Vizyon Kırtasiye ve Kitabevi’nin bölgemize, şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Muhakkak ki her açılan yeni bir tesis, müessese, o bölgenin canlanması, şehre bir hareket, istihdam ve katkı demektir. Muhakkak ki burada yeni açılan müessese ile birlikte yeni istihdam ve iş gücü oluşacaktır. İnşallah daha da artarak bölgede yeni yeni tesislerin açılması da nasip olsun. Bugün burada bir kitabevinin ve kırtasiyenin açılıyor olmasının farklı bir önemi var. Kitabevi demek, eğitim demek. Kırtasiye de aynı şekilde yeni eğitim-öğretim dönemi için önemli malzemelerin, araç gereçlerin satılması demek. Bu noktada burada açılacak müesseseyi geleceğe yatırım olarak görüyorum. İnsanlar gelecek, kitaplar alacaklar, okuyacaklar, okuduklarını paylaşacaklar, insanların ufukları açılacak, yeni okur kitleler oluşacak. Günümüzde insanları meşgul edecek o kadar çok şey var ki, özellikle gençler için. Sanal dünyada, platformlarda vakit geçirebileceğiniz birçok şey var, bilgiye kolaydan ulaşabilmek var ancak bu durum böyle değildir. Kitabın yeri de her zaman farklıdır. İnsanın ufkunu genişletmesi, bakışını geliştirmesi açısından kitap okumak çok önemlidir. Bu müessesenin de bu yönden takdir edilecek bir tarafının olduğunu söylemek istiyorum. Bu tip müesseselerin açılıyor olması son derece önemli. Çünkü bunlar çocuklarımıza, evlatlarımıza hizmet veren yatırımlar. Bu noktada bizim için ayrı bir ehemmiyeti var. Öğrencilerimiz, bu ve benzeri müesseselerin kapısını aşındırsınlar. İçi çocukların ve gençlerin sesiyle dolup taşsın” şeklinde konuştu.

Vizyon Kırtasiye’nin eğitim öğretim yılı öncesinde, tam vaktinde faaliyete geçtiğini belirten Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “AVM’nin Kayseri’ye büyük bir yatırım ve büyük bir ticaret merkezi kazandırdıklarını gördükçe hepimiz gururlanıyoruz. Hepsini tebrik ediyoruz. 2023-2024 eğitim-öğretim yılı başlamak üzere. Tam eğitim-öğretim yılı öncesi büyük bir ihtiyacı karşılamak üzere faaliyete geçmiş. Gururla, tüylerimizi diken diken eden bir hadiseyle karşı karşıyayız” dedi.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm de yeni eğitim-öğretim yılında öğrenciler ve veliler için, “Gerçekten çok büyük bir kırtasiye olmuş, bu eğitim-öğretim yılının da velilerimiz ve öğrencilerimiz için kazasız belasız geçmesini temenni ediyor, işletmenin de Özgür bey ve eşi için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz.” dedi.

Meysu Outlet AVM olarak 12 yıldır 26 bin metrekarelik alanda, birçok konuda hizmet verdiklerini belirten Meysu Outlet AVM Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Yatırımcısı Bekir Güldüoğlu, “2011 yılından beri uygun fiyat ve en iyi kaliteyle Kayseri halkına hizmet vermeye devam ediyoruz. 26 bin metrekarelik bir alanda, alışveriş, dinlenme ve yeme içme etkinliklerini siz değerli misafirlerimize sunuyoruz. Bugün toplanmamıza vesile olan Vizyon Kırtasiye, Kayseri’nin en büyük kırtasiyesi olarak yeni eğitim-öğretim yılında da sizlere hizmet vermeye devam edecektir” diye konuştu.

’20 METREKARELİK BİR ALANDA BAŞLADIK’

20 metrekarelik küçük bir işletmeden İç Anadolu’nun en büyük kitabevi ve kırtasiyesini açmanın gururunu yaşadığını söyleyen Vizyon Kırtasiye Sorumlusu Özgür Taş, “Kırtasiye sektörüne bundan 23 yıl önce Kayseri’ye gelerek her birimizin yakın olarak bildiği Sahabiye Medresesi’nde adım attım. 20 metrekarelik bir alanda başladığımız bu macera, 2013 yılında burada Meysu Outlet AVM’de küçük bir stant ile başladı. Sonrasında bir aile dayanışması, başta eşim ve ailem olmak üzere değerli yatırımcılarımız Güldüoğlu ailesinin bir ağabey gibi büyük destekleri sayesinde 80’den 100’e ve bugüne geldiğimizde bin metrekareyle İç Anadolu’nun en büyük kitap ve kırtasiye mağazasını hizmete açıyoruz. Severek yaptığımız işimizi siz değerli Kayseri halkının da takdiriyle bu noktalara taşımanın gururunu yaşıyorum. Bu özel günümüzde bizleri yalnız bırakmayan değerli protokolümüze ve misafirlerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.