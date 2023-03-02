Meyve-sebze fiyatları dalgalı

Kayseri'de mahalle aralarında kurulan semt pazarlarında fiyatlar dalgalı seyrediyor. 

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  • 02.03.2023 17:02
  • Güncelleme: 02.03.2023 17:27
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Meyve-sebze fiyatları dalgalı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de mutfak alışverişi için vatandaşlar semt pazarlarının yolunu tutuyor. Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi’ndeki Perşembe Pazarı’nda da yoğunluk yaşanıyor. Pazar tezgâhlarında az sayıda üründe fiyatlar gerilerken bazı ürünlerde ise fiyatların değişmediği görüldü.

Perşembe pazarında önceki haftaya göre fiyatı yükselen sebze ve meyveler şunlar: Elma 12,5 liradan 15 liraya, limon 10 liradan 15 liraya yükseldi. 

Fiyatı düşen sebze ve meyveler: Domates 30 liradan 25 liraya, biber 35 liradan 20 liraya, muz 22 liradan 15 liraya, patlıcan 30 liradan 25 liraya, nar 20 liradan 10 liraya, salatalık 20 liradan 17,5 liraya, kabak 10 liradan 8 liraya geriledi. 

Tezgâhlarda fiyatı değişmeyen ürünler ise; Portakal 15 liradan, maydanoz 10 liradan, marul 10 liradan, yeşil soğan 10 liradan, mantar 50 liradan, patates 10 liradan, soğan 20 liradan, dolma biber 25 liradan, armut 15 liradan, sarımsak 20 liradan, greyfurt 20 liradan, havuç 15 liradan, kivi 20 liradan, çilek 50 liradan satılıyor.

1ha

Kayseri Gündem
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