Mezarlık Bilgi Sistemi hizmete girdi

Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından geliştirilen Mezarlık Bilgi Sistemi, hem mezarlik.kayseri.bel.tr web adresi hem de mezarlık alanlarında kurulan kiosklar aracılığıyla hizmet vermeye başladı.

Özellikle Asri Mezarlık başta olmak üzere birçok mezarlıkta aktif olan uygulama, kullanıcı dostu ara yüzüyle dikkat çekiyor. Asri Mezarlık içerisinde bulunan Eski ve Taşlıburun Mezarlıkları içerisinde ‘Cenaze Ara’, ‘Vefat İlanları’, ‘Tapu Sorgula’ arama senaryoları yapılabiliyor.

Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Abdullah Avan, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Duran Safrantı ile birlikte Asri Mezarlık içerisinde kurulan mezarlık bilgi kiosku önünde uygulamalı bilgilendirme yaptı.

Mezarlık Bilgi Sistemi’ne dair bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Abdullah Avan, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaş odaklı hizmet anlayışımız kapsamında Akıllı Şehircilik çerçevesinde yaptığımız yeni projelerden birini hizmete sunuyoruz. Bizler Kayseri’yi bilim ve teknoloji alanında da üst sıralara çıkartmak için elimizden gelen her şeyi yapmaktayız. Bugün yeni projemizi tanıtmak için buradayız. Vatandaşlarımızın mezarlığa geldiklerinde rahat, konforlu bir ziyaret gerçekleştirebilmeleri için mezarlık bilgi kioskumuzu tanıtacağız” diye konuştu.

Mezarlık Bilgi Sistemi’nin 3 aşamadan hizmet verdiğini ifade eden Avan, sisteme dair şunları aktardı:

“Birincisi cenaze arama, ikincisi vefat ilanları, üçüncüsü tapu sorgulama. Yeni sistemimizle beraber mezarlığın içerisinde de yol tarifi yapılabilmekte. Vefat eden vatandaşlarımızın bilgilerine buradan ulaşmaktayız. Taziye adresi, mezar bilgileri nedir? Yine cep telefonumuza yansımakta. Vatandaşımızın buraya geldiklerinde bilgileri otomatik olarak çok rahat bir şekilde sorgulayabilmelerini sağlıyoruz. Ayrıca burada tapusu olan vatandaşlarımıza da tapu kayıt arama hizmeti verilmektedir.”

Avan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla Mezarlık Bilgi Sistemi’ni hizmete aldıklarını belirterek, sistemin hayırlı olmasını diledi.

MEZARLIK BİLGİ SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Sistemin öne çıkan modüllerinden “Cenaze Arama” özelliği ile vatandaşlar; ölüm tarihi, ad-soyad, baba adı, ada/parsel ve mezar numarası gibi bilgilerle aradıkları kişiye kolayca ulaşabiliyor. “Konumu Göster” fonksiyonu sayesinde mezarın harita üzerindeki yeri anlık olarak görüntülenirken, canlı takip ve en yakın rota oluşturma özellikleri ile mezara ulaşım da kolaylaşıyor. Ayrıca QR kod ve WhatsApp üzerinden konum paylaşımı imkânı, özellikle şehir dışından gelen vatandaşlar için büyük kolaylık sağlıyor.

“Vefat İlanları” modülü ise cenaze bilgilerini kamuoyuyla paylaşmak isteyen vatandaşlara dijital bir ilan platformu sunuyor. Cenaze vakti, defin yeri, mezarlık bilgisi ve taziye adresi gibi detaylara kolayca erişilebiliyor. Navigasyon desteği ile taziye adreslerine ulaşım da sistem üzerinden sağlanabiliyor.

Bir diğer önemli hizmet olan “Tapu Sorgulama” modülü ile mezarlık alanlarına ait ada, parsel ve mezar bilgileri görüntülenebiliyor. Bu özellik, mezarlık alanlarının daha düzenli yönetilmesine katkı sağlarken vatandaşlara da şeffaf bir bilgi erişimi sunuyor.

Proje yalnızca belirli alanlarla sınırlı kalmayıp; Anbar Mezarlığı, Argıncık Mezarlığı, Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı ve Gesi-İldem Mezarlığı gibi farklı mezarlıklarda da aktif olarak kullanılabiliyor.