Kayseri'de mezarlık ücretlerine zam: Eski mezarlık 800 bini gördü

Kayseri’de 2026 yılında mezarlık ücretlerine zam geliyor. Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısında görüşülen zam talebi, meclis üyelerinin görüşlerini belirtmesiyle birlikte oy çokluğu ile kabul edildi.

Zam kararının ardından Kayseri’de mezarlık ücretleri de 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere güncellendi.



MEZARLIK ÜCRETLERİNE ZAM

Eski Mezarlık’ta yapılı mezar ücretleri en 90 bin TL’den başlarken 800 bin TL’ye kadar değişiklik gösteriyor.

Taşlıburun Mezarlık mevkiinde yapılı mezar ücretleri 65 bin TL ile 260 bin TL arasında,

Gesi-İldem mezarlığında cenaze anında verilecek bir mezarın ücreti bin TL’den bin 500 TL’ye yükselirken, cenaze olmadan tahsis edilecek bir mezarın ücreti ise 30 bin TL’den 35 bin TL’ye yükseldi.

Argıncık Mezarlığı’nda bin 500 TL’den başlayan mezar ücretleri 60 bin TL’ye kadar yükseldi.

Anbar Mezarlığı’nda bin 500 TL’den başlayan mezar ücretleri 60 bin TL’ye kadar yükseldi.

Bülbül Pınarı Mezarlığı’nda bin 500 TL’den başlayan mezar ücretleri 60 bin TL’ye kadar yükseldi.

Gayri Müslim Mezarlığı’nda ise cenaze anında verilecek bir mezarın ücreti bin TL’den bin 500 TL’ye, cenaze anında verilecek bir mezarın ücreti 20 bin TL’den 25 bin TL’ye yükseldi.

CENAZE NAKLİ VE DEFİN HİZMETLERİNE ZAM

Meclis toplantısında zam kararı alınan bir diğer konu ise cenaze nakli ve defin hizmetleri oldu. İl içi cenaze nakil işlemleri ücretsiz olmaya devam ederken, il dışına nakil işlemleri ise kilometre başına 25 TL’den 30 TL’ye yükseldi.

Defin hizmetlerinde ise cenaze yıkama, gasil, techiz, tekfin ve defin ücretsiz olurken, kefen-havlu takım ücretsiz olarak devam edecek. Tahsisli Mezara cenaze nakli için, mezar açma-kapama bedeli ise bin TL’den bin 500 TL’ye yükseldi.

Mezar tahsis belgesi yenileme 500 TL’den 600 TL’ye, mezar lahit veya üst yapımı için izin belgesi 30 TL’den 50 TL’ye, tüm mezarlıklara hayrat-çeşme yer ücretleri (1,5 m²) ise 10 bin TL’den 15 bin TL’ye yükseldi.