Mezarlık ziyareti dönüşü 78 yaşındaki eşini evde ölü buldu
Kayseri'de arefe günü meydana gelen olayda, mezarlık ziyaretine giden kadının eve dönüşünde 78 yaşındaki eşi V.K.'yı hareketsiz halde bulması üzerine yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay, saat 22.00 sıralarında Barbaros Mahallesi Kaldırım Caddesi üzerindeki 4 katlı bir binada meydana geldi. Arefe günü mezarlık ziyaretine giden V.K.’nın eşi, eve döndüğünde yaşlı adamı yerde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde V.K.’nın yaşamını yitirdiği tespit edildi. V.K.’nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
