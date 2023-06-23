Mezarlıklar Bayram ziyaretine hazır

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi mezarlıklarda bakım, onarım ve temizlik çalışmaları yaparak vatandaşların rahat ve huzurlu bir şekilde kabir ziyaretlerini gerçekleştirmelerine imkn sunuyor.

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  • 23.06.2023 10:50
  • Güncelleme: 23.06.2023 11:19
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Mezarlıklar Bayram ziyaretine hazır
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi mezarlıklarda bakım, onarım ve temizlik çalışmaları yaparak vatandaşların rahat ve huzurlu bir şekilde kabir ziyaretlerini gerçekleştirmelerine imkân sunuyor.

Büyükşehir Belediyesi, her bayram öncesinde olduğu gibi Kurban Bayramı’nda vatandaşların huzurlu bir şekilde kabir ziyaretlerini gerçekleştirmeleri için mezarlıklarda gerekli hazırlıkları yaparak tedbir alıyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Başkan Büyükkılıç’ın, Kayserililerin huzurlu, güvenli ve nezih bir ortamda bayramlarını geçirmeleri için verdiği talimatları istikametinde kentin muhtelif bölgelerinde çalışmalarını sürdürürken, Mezarlıklar Şube Müdürlüğü personeli de Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki mezarlıklarda temizlik ve bakım, onarım çalışması yapıyor.

Kurban Bayramı’nda vatandaşların rahat bir şekilde ziyaretlerini gerçekleştirebilmeleri için görev yapan ekipler mezarlıklarda detaylı bir çalışma başlattı.

15 araçla yaşlı ve engellilere ücretsiz hizmet

Öte yandan Asri Mezarlık ile Erkilet Bülbülpınarı, Argıncık, Ambar ve Gesi-İldem mezarlıklarında ve Kartal Şehitliği’nde bayram öncesi birçok çalışma yapılırken, Şehir Mezarlığı girişlerinde Büyükşehir’e ait 15 araçla engelli ve yaşlılara ücretsiz hizmet verilecek.

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İHA

Kayseri Gündem
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