Mezarlıkta bir garip olay: 'İnsan kemiği' dedi, hayvan kemiği çıktı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde mezarlık ziyaretine giden kadın, bir mezarlığın içerisinde insan kemiği bulduğunu söyleyerek polis ekiplerini harekete geçirdi. Yapılan çalışmalarda kemiğin bir hayvana ait olduğu tespit edildi.

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  • 15.05.2023 13:18
  • Güncelleme: 15.05.2023 14:16
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Mezarlıkta bir garip olay: 'İnsan kemiği' dedi, hayvan kemiği çıktı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde mezarlık ziyaretine giden kadın, bir mezarlığın içerisinde insan kemiği bulduğunu söyleyerek polis ekiplerini harekete geçirdi. Yapılan çalışmalarda kemiğin bir hayvana ait olduğu tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Tanpınar Mahallesi Şehit Mehmet Erciyes Sokak üzerinde bulunan mezarlığa ziyarete giden kadın, bir mezarın üzerinde insan kemiği bulduğunu ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, yaklaşık yarım saat süren arama çalışmaları sonucu ihbarcı kadının insan kemiği gördüğünü iddia ettiği mezarı bularak inceleme yaptı. Ekipler tarafından yapılan incelemede, ihbarcının insan kemiği olarak iddia ettiği kemiklerin hayvan kemiği olduğu anlaşıldı.

İhbarın asılsız olduğunu anlayan ekipler normale döndü.

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İHA

Kayseri Gündem
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