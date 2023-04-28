MHP 700 bin kamu çalışanının haklarının takipçisi olacak

TÜRK-İŞ'e bağlı sendikaların şube başkanları Milliyetçi Hareket Partisi'nde, Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ve İl Başkanı Ahmet Bağçovan ile görüştü.

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  • 28.04.2023 20:18
  • Güncelleme: 29.04.2023 12:05
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MHP 700 bin kamu çalışanının haklarının takipçisi olacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

TÜRK-İŞ’e bağlı sendikaların şube başkanları Milliyetçi Hareket Partisi’nde, Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ve İl Başkanı Ahmet Bağçovan ile görüştü.

TÜRK-İŞ’e bağlı sendikaların şube başkanları, Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanlığında, Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ve İl Başkanı Ahmet Bağçovan ile bir araya gelerek kamuda çalışan 700 bin işçiyi ilgilendiren Kamu Çerçeve Protokolü ile ilgili olarak görüştü. Yapılan görüşmede MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, 700 bin kamu çalışanı işçiyi ilgilendiren Kamu Çerçeve Protokolünün imzalanarak emeklilerin haklarını alması konusunun takipçisi olacaklarını ifade etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, "Konunun takipçisi olacağımızı belirtir, işçilerimizin 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı şimdiden kutlarım" dedi.

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İHA

Kayseri Gündem
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