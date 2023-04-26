MHP adayı Mete Kurt: 'Bir Gazi'nin mecliste olması gerekiyor!'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri 4. Sıra Milletvekili Adayı Mete Kurt, 'Bebek katili Abdullah Öcalan'ın yeğeni bu memlekette meclis yönetti. Bunu unutmadık. O gündür hep isteğimdir, bir şehit annesinin, babasının, bir gazinin mecliste olması gerekiyor' dedi.

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  • 26.04.2023 10:47
  • Güncelleme: 26.04.2023 14:00
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MHP adayı Mete Kurt: 'Bir Gazi'nin mecliste olması gerekiyor!'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri 4. Sıra Milletvekili Adayı Mete Kurt, “Bebek katili Abdullah Öcalan’ın yeğeni bu memlekette meclis yönetti. Bunu unutmadık. O gündür hep isteğimdir, bir şehit annesinin, babasının, bir gazinin mecliste olması gerekiyor” dedi.

MHP Kayseri 4. Sıra Milletvekili Adayı Mete Kurt, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Suriyelilerin memleketlerine dönmesini gerektiğini söyleyen Kurt, “Suriyeliler durduk yere gelmedi. Zamanla özellikle nüfus çoğalmalarını ve kültür farklılığını görüyoruz. Kültür uyuşmazlığı da var. Elhamdülillah Müslümanız. Onlara da sırt çeviremezdik ve çevirmedik de. Memleketlerine dönmeleri gerekir diye düşünüyoruz” dedi.

Engellilerin sorunlarına değinen Kurt, “Sorunlar sadece kanunlarla çözülmüyor. Kanun çok güzel şekilde düzenlenmiş ama önemli olan kanunu yazmak değil, onun uygulanabilirliği çok önemlidir. Buralarda ciddi manada aksaklıklar görüyoruz ve tespitlerimiz var. Bu aksaklıkların üzerine gidilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Kamudaki engelli kadrosunun yüzde 3’ten 6’ya çıkarılması gerekiyor”

Kamudaki engelli kadrosunun yüzde 3’ten 6’ya çıkarılması gerektiğini söyleyen Kurt, “Bu sayı şuan yüzde 3. Biz bu sayının kamuda yüzde 6’ya çıkarılmasını istiyoruz. Farklı engel grupları var. Mesele, ortopedik engellilerde sandalyeye bağlı olan da var, bir bacağı kısa olup bir nebze de olsun iş yapabilenlerde var. Özel sektör, bir nebze iş yapabilecekleri tercih ediyor. Bu seferde diğer engel grupları mağdur kalıyorlar. Kamuda böyle bir sıkıntı yok. Onunda çözülmesi gerekiyor. Bu anlamda bende seçildiğim takdirde TBMM’de bunun mücadelesini vereceğiz ve vermemiz gerekiyor. Kayseri’de işsiz olan engelli sayısı da çok” şeklinde konuştu.

“Bebek katili Abdullah Öcalan’ın yeğeni bu memlekette meclis yönetti”

TBMM’de şehit yakınının veya gazinin bulunması gerektiğini kaydeden Kurt, “Bebek katili Abdullah Öcalan’ın yeğeni bu memlekette meclis yönetti. Bunu unutan var mı bilmiyorum, ben unutmadım. En genç milletvekili olduğu için halen unutmadık. Bu milletvekilliği de İmralı’dan talimatla malum partiden milletvekili oldu ve meclis yönetti. O gündür hep isteğimdir, bir şehit annesinin, babasının, bir gazinin mecliste olması gerekiyor. Kayserili hemşerilerimizde bizlere destek verirse, bana destek verirse ümit ediyorum ki mecliste olacağı” diye konuştu.

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İHA

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