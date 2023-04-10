MHP'de 10 aday için kurban kesildi

 Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) seçim startını verdi. 10 MHP Kayseri Milletvekili adayı için kurban kesildi. Her seçim çalışmasına Seyyid Burhaneddin Türbesinde başlamanın gelenek olduğunu dile getiren MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, '14 Mayıs 2023 tarihinde de akşam sandıklar açıldığında MHP seçimin inşallah kazananı olacaktır' dedi. 

PAYLAŞ
  • 10.04.2023 18:35
  • Güncelleme: 10.04.2023 18:35
  • 63
MHP'de 10 aday için kurban kesildi

Milliyetçi Hareket Partisi’nden Kayseri milletvekili adayı gösterilen 10 aday için kurban kesildi. Kurban kesimi öncesi gazetecilere açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Kayseri İl Teşkilatı'nın her seçim çalışmasına Seyyid Burhaneddin Türbesi'nde başlamasının gelenek olduğunu söyleyerek, “Kayseri’de Sayın Genel Başkanımızın iradeleriyle listede yer alan arkadaşlarımızla beraber bugün inşallah bismillah diyerek yola çıkıyoruz. Ben her bir arkadaşımız bu anlamda tebrik ediyorum. Cenabı Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum. Her seçim çalışmasına burada başlamak bir gelenektir. Burada her 10 adayımızın birisi için kurban kesilir. Bugün de bundan dolayı buradayız. İnşallah Kayserimize çok daha nitelikli, daha büyük hizmetlerde bulunabilmek için talip olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Teşkilatımız burada. Kıymetli 7 il başkanımız var. Bugün itibariyle MHP, 14 Mayıs’a kadar sürecek olan seçimle alakalı programlamasını tamamlamıştır. Hepsinin planı programı hazır. Aday listelerinin kesinleşmesinin ardından çalışmalarımız başlamıştır. Bu anlamda da seçime en hazırlıklı parti MHP’dir. Aziz milletimizi, Kayserililerimizi doğru temsil edebilmek ve yetkiyi Cumhur İttifakı adına alabilmek üzere gayretli bir şekilde çalışmalarına devam edecektir. Kayseri noktasında MHP sürdürülebilir başarı grafiğini aynı ivmeyle hatta daha yüksek bir şekilde devam ettirecektir. 2 gündür değerli milletvekili aday arkadaşlarımız sahadalar.  14 Mayıs 2023 tarihinde de akşam sandıklar açıldığında MHP seçimin inşallah kazananı olacaktır diyorum” ifadelerini kullandı.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
MHP'de 10 aday için kurban kesildi

MHP’de 10 aday için kurban kesildi

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 3 - Ümraniyespor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 3 - Ümraniyespor: 1 (Maç sonucu)

Belediye önünde kendini yakan şahıs hayatını kaybetti

Belediye önünde kendini yakan şahıs hayatını kaybetti

Fatih Çıtlak Tuna Life Center'da sevenleriyle buluştu

Fatih Çıtlak Tuna Life Center'da sevenleriyle buluştu

İsmail Özdemir: 'Seçim çalışmalarına bugün bismillah diyoruz'

İsmail Özdemir: 'Seçim çalışmalarına bugün bismillah diyoruz'

'Kültepe 6000 Ticaretin Başkenti Kayseri' Sergisi açıldı

'Kültepe 6000 Ticaretin Başkenti Kayseri' Sergisi açıldı

Çok Okunanlar
1
Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

2
Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

3
MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

4
Vali Yardımcısı Özsoy, İYİ Parti milletvekili aday adaylığı için istifa etti

Vali Yardımcısı Özsoy, İYİ Parti milletvekili aday adaylığı için istifa etti

5
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy aday adaylığı için istifa etti

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy aday adaylığı için istifa etti

6
23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu

23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Stadyuma kaçak girmeye çalışan genç demir korkuluklara sıkıştı

Stadyuma kaçak girmeye çalışan genç demir korkuluklara sıkıştı

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç: Transfer tahtası açılacak

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç: Transfer tahtası açılacak

DAHA FAZLA
Çağdaş Atan: 'Bu maç hedefsiz kalmamamız için çok önemliydi, ilk 6 için savaşacağız'

Çağdaş Atan: 'Bu maç hedefsiz kalmamamız için çok önemliydi, ilk 6 için savaşacağız'

Altın, 1 geri 2 ileri hareketini sürdürüyor

Altın, 1 geri 2 ileri hareketini sürdürüyor

Motorine beklenen zam kesinleşti

Motorine beklenen zam kesinleşti

CHP'li Özgür Özer: 'Büyükşehir Belediyesi şirketleri ciddi zarar ediyor'

CHP’li Özgür Özer: “Büyükşehir Belediyesi şirketleri ciddi zarar ediyor”

İYİ Partili Erhan Özhan, 'Sanayi yatırımlarının kırsalda yoğunlaşması gerekiyor'

İYİ Partili Erhan Özhan, “Sanayi yatırımlarının kırsalda yoğunlaşması gerekiyor"