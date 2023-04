MHP’de 10 aday için kurban kesildi

Milliyetçi Hareket Partisi’nden Kayseri milletvekili adayı gösterilen 10 aday için kurban kesildi. Kurban kesimi öncesi gazetecilere açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Kayseri İl Teşkilatı'nın her seçim çalışmasına Seyyid Burhaneddin Türbesi'nde başlamasının gelenek olduğunu söyleyerek, “Kayseri’de Sayın Genel Başkanımızın iradeleriyle listede yer alan arkadaşlarımızla beraber bugün inşallah bismillah diyerek yola çıkıyoruz. Ben her bir arkadaşımız bu anlamda tebrik ediyorum. Cenabı Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum. Her seçim çalışmasına burada başlamak bir gelenektir. Burada her 10 adayımızın birisi için kurban kesilir. Bugün de bundan dolayı buradayız. İnşallah Kayserimize çok daha nitelikli, daha büyük hizmetlerde bulunabilmek için talip olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Teşkilatımız burada. Kıymetli 7 il başkanımız var. Bugün itibariyle MHP, 14 Mayıs’a kadar sürecek olan seçimle alakalı programlamasını tamamlamıştır. Hepsinin planı programı hazır. Aday listelerinin kesinleşmesinin ardından çalışmalarımız başlamıştır. Bu anlamda da seçime en hazırlıklı parti MHP’dir. Aziz milletimizi, Kayserililerimizi doğru temsil edebilmek ve yetkiyi Cumhur İttifakı adına alabilmek üzere gayretli bir şekilde çalışmalarına devam edecektir. Kayseri noktasında MHP sürdürülebilir başarı grafiğini aynı ivmeyle hatta daha yüksek bir şekilde devam ettirecektir. 2 gündür değerli milletvekili aday arkadaşlarımız sahadalar. 14 Mayıs 2023 tarihinde de akşam sandıklar açıldığında MHP seçimin inşallah kazananı olacaktır diyorum” ifadelerini kullandı.