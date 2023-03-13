MHP'de aday adaylığı başvurusu salı günü başlıyor

MHP milletvekilliği genel seçimleri 14 Mart’ta (Salı) başlayacak olup 21 Mart Salı günü saat 17.00'de sona erecek.

Aday adaylarının belirlenen tarihler arasında MHP Genel Merkezi seçim işleri kayıt kabul birimine şahsen ve belgelerin aslıyla müracaat etmeleri gerekiyor. İşlemlerini hızlandırmak isteyen aday adaylar, ön kayıt işlemlerini 'https://basvuru.mhp.org.tr' internet adresinden de yapabilecek.

MHP milletvekili aday adaylığı için yüzde 40 veya üstü engelli olanlardan başvuru aidatı alınmayacak. Başvuru aidatı olarak 3 bin lira Ziraat Bankası ve Yapı Kredi Bankası Cevizlidere Şubesi'nde bulunan hesaplara yatırılabilecek.



ADAY ADAYLARININ GÖTÜRMESİ GEREKEN YAZILI BELGELER

1- Aday adaylığı başvuru belgesi

2- Özel ödenti makbuzu

3- Nüfus cüzdanı örneği

4- Öğrenim durumunu gösterir diploma örneği

5- Adli sicil ve arşiv kaydı belgesi

6- İki adet biyometrik fotoğraf

7- Askerlik durum belgesi

8- Görevden çekilmesi gerekenler için istifa/ayrılma belgesi

9- Sağlık raporu örneği veya engelli kimlik kartı örneği (engel durumu yüzde 40 ve üzerinde olanlar için).