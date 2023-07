MHP'de Bayrak Değişimi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanlığı'na Seyit Demirezen, Ahmet Bağçovan'dan görevi devraldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin atamasıyla gerçekleşen devir teslim törenine, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, eski İl Başkanı Ahmet Bağçovan, belediye başkanları ve parti üyeleri katıldı. Yeni İl Başkanı Seyit Demirezen, Türklük gurur ve İslam adabıyla bezenmiş bir parti olarak hizmet edeceklerini ifade etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından Kayseri İl Başkanlığı görevine Seyit Demirezen getirildi. Görev teslimi için İl Binasında düzenlenen devir teslim törenine, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen, eski İl Başkanı Ahmet Bağçovan, belediye başkanları ve parti üyeleri katıldı. Tören de konuşan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, "Bizim burada ağabeylik ve kardeşlik hukukumuz var. Gerek görevi devredecek olan Ahmet Bağçovan başkan gerekse görevi devralacak olan Seyit Demirezen başkanımız ile birlikte uzun yıllardır omuz omuza teşkilatlarımızda görev aldık. Bugün Seyit Demirezen başkanımız Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin takdirleri ile bu kutlu göreve getirildi. Bunun da Kayseri'mizde bir heyecan oluşturduğunu gördüm. Bu nedenle şahsım adına, davam adına ve partimiz adına çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Allah nasip ederse MHP dün olduğu gibi bugün de Kayseri'de önemli başarıların altına bu kadrolarla birlikte imza atacaktır diye düşünüyorum. Bu zamana kadar emeği geçen tüm il başkanlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.Görevi devreden Ahmet Bağçovan da, "Bu noktada ben tüm yöneticilerimize il ve ilçe teşkilat mensuplarımıza, KAÇEP yöneticilerine ve il başkanlığı mensuplarına, görevli tüm hanımefendilere, belediye başkanlarımıza tüm ülküdaşlarıma ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Görevlerin geçici asıl olanın birlik ve beraberlik şuuru olduğu düşüncesiyle her daim liderimizin ve davamızın emrinde olduğumu bir kez daha ifade ediyor, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli tarafından ataması yapılan yeni yönetim ve ekibine tekrardan başarılar diliyor" diye konuştu.MHP Kayseri İl Başkanlığı görevine getirilen Seyit Demirezen ise, "Bilge liderimiz Devlet Bahçeli'nin takdirleriyle 54 yıllık şerefli bir maziye sahip olan evimiz, yuvamız MHP'nin Kayseri İl Başkanı olarak atanmış bulunmaktayım. Beni bu onurlu göreve layık gören liderimiz Devlet Bahçeli'ye hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. Milliyetçi alelade bir parti değildir. Partimizin misyonu itibariyle Türklük gurur ve İslam adabıyla bezenmiş, Türk devletinin bekası için her dönem üzerine düşeni layıkıyla yerine getirmiştir. İşte bu şuurla bizden önce hizmet eden arkadaşlarımız gibi bundan sonra da şanlı Türk bayrağımızı hakkıyla dalgalandıracağız. Her bir gönüldaşımızın derdi ile dertlenecek, her vatandaşımızın gönül hanesine misafir olacağız" ifadelerini kullandı.