MHP'de bayramlaşma töreni düzenlendi

Kayseri MHP İl Teşkilatı'nda toplu bayramlaşma töreni düzenlendi. Törende konuşan MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın: 'Burada oluşan kalabalığı, bırakın Kayseri'yi, ülkemizin birçok şehrinde, insanların yoğunluğu olan bir günde görmek mümkün değil' dedi.

MHP'de bayramlaşma töreni düzenlendi

MHP Kayseri İl Başkanlığı tarafından bayramlaşma töreni düzenlendi. Törene, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ile Milletvekili Baki Ersoy, MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Kayseri İl Başkanı Halit Yağmur, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, STK temsilcileri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın: “Bir bayrama da hep beraber bir şekilde kavuştuk. İnanın şurada görmüş olduğumuz görüntü, buradaki oluşan kalabalık, bırakın Kayseri’yi ülkemizin birçok şehrinde, öylesine hem de insanların yoğunluğu olan bir günde görmek mümkün değil. Ben bundan dolayı her birinize teşekkür ediyorum. Rabbimden niyazımız; kazasız belasız bir şekilde ülke olarak, millet olarak bir sonraki bayrama da yine bu şekilde kavuşmamızın noktasında olacaktır. Allah hepinizden razı olsun. Tekrardan arefenizi ve bayramınızı mübarek ediyorum” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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