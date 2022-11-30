MHP'de beklenen tarih geldi: 6 istifa

 Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Teşkilatında milletvekilliği aday adaylığı için il yönetiminden 6 isim istifasını verdi. 

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  • 30.11.2022 17:11
  • Güncelleme: 30.11.2022 17:12
MHP'de beklenen tarih geldi: 6 istifa
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

 Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Teşkilatında milletvekilliği aday adaylığı için il yönetiminden 6 isim istifasını verdi. 
Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Teşkilatında genel seçim öncesinde milletvekilliği aday adaylığı yapmak için 6 ismin istifa ettiği öğrenildi. İl yönetim kurulunda görev alan Ali Rıza Deniztaş, Mehmet Alper Altuntaş, Kürşat Açıkgöz, M. Gül Akarsu ve Serap Şule Kalın, Akan Çelik aday adaylığı yapmak için istifalarını sundu.

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Kayseri Gündem
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