MHP’de beklenen tarih geldi: 6 istifa

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Teşkilatında milletvekilliği aday adaylığı için il yönetiminden 6 isim istifasını verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Teşkilatında genel seçim öncesinde milletvekilliği aday adaylığı yapmak için 6 ismin istifa ettiği öğrenildi. İl yönetim kurulunda görev alan Ali Rıza Deniztaş, Mehmet Alper Altuntaş, Kürşat Açıkgöz, M. Gül Akarsu ve Serap Şule Kalın, Akan Çelik aday adaylığı yapmak için istifalarını sundu.