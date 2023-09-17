MHP'de Demirezen Güven Tazeledi
MHP Kayseri 14. Olağan İl Kongresi'nde mevcut başkan Seyit Demirezen, yeniden başkanlığa seçildi.
- 17.09.2023 17:23
- Güncelleme: 17.09.2023 18:12
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
MHP Kayseri 14. Olağan İl Kongresi’nde mevcut başkan Seyit Demirezen, yeniden başkanlığa seçildi.
Kadir Has Kongre Merkezi’nde yapılan 14. Olağan İl Kongresi’nde mevcut İl Başkanı Seyit Demirezen, yeniden başkanlığa seçildi. Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sayım işlemi başladı. Kongreye tek liste ile giren Demirezen, 506 oyun tamamını aldı.
İHA
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