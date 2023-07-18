MHP’de devir teslim töreni yapıldı

İl Başkanlığı devir teslim törenine MHP Milletvekili Baki Ersoy’un yanı sıra, MHP Belediye Başkanları, MHP İlçe Başkanları, MHP Kadın kolları ve teşkilat üyeleri katıldı. Milliyetçi Hareket Partisi İl Teşkilat binasında yapılan İl Teşkilat Başkanı Devir Teslim Töreni MHP Milletvekili Baki Ersoy’un konuşmasıyla başladı. Devir teslim konuşmasında şu cümleleri kullandı:

“MHP Kayseri İl Teşkilatı’nda tarihi bir kalabalık var. Bu da bizim ne kadar büyük bir aile olduğumuzu gösteriyor. Bugün cenabı Allah nasip etti, İl Başkanlığı Devir Teslim Töreninde bir araya geldik. Bizim abi kardeşlik hukukumuz var. Gerek görevi devredecek olan Ahmet Bağçovan başkan gerekse görevi devralacak olan Seyit Demirezen başkanımızla birlikte uzun yıllar teşkilatımızla omuz omuza görev aldık. Bugün Seyit Demirezen Başkanımız, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin taktiriyle bu kutlu göreve getirildi. Bunun da kayserimizde heyecan uyandırdığını gördüğüme şahsım ve partimiz adına çok mutlu olduğumu ifade ediyorum. Allah nasip ederse Milliyetçi Hareket Partisi dün olduğu gibi bugün de kayserimizde, bu kadroyla, bu birlik ve beraberlikle imza atacaktır. Bu zamana kadar emeği geçen tüm il Başkanlarımıza teşekkür ediyorum. “

Ersoy son olarak eski İl Başkanı Ahmet Bağçovan’a yoğun süreçlerdeki katkısından dolayı teşekkür etti. Yeni İl Başkanı Seyit Demirezen ve kadrosuna başarılar diledi. MHP olarak birlik ve beraberliğe verdikleri değerden bahseden Ersoy, “Seyit Başkanımızın bizde emeği çoktur. İl Başkanlığım dönemimden önce, İl Başkanlığı dönemimden sonra, Milletvekili dönemimde ve bugün olmak üzere omuz omuza mücadele ettik. Ahmet Başkan da aynı şekilde yıllardır omuz omuza mücadele ettik. Hareketimize büyük hizmetleri olan insanlar. Bugün bu devir tesliminde bir kere daha gördüm ki, ülkücü istediğinde en iyi şekilde kenetlenip bir araya gelebiliyor “ şeklinde konuştu.

Baki Ersoy, yerel seçimlerde İl Başkanı Seyit Demirezen’in işini hakkıyla yapacağına inandığını belirterek, “Cenabı Allah nasip ederse önümüzde bir seçim var, bu seçimde de kongrelerimizi tamamladıktan sonra çok başarılı olmak istiyoruz. Bu kadronun da buna müsait olduğunu düşünüyorum. Seyit başkanımızın ekibinde yer alan Milliyetçi arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun Allah utandırmasın mahcup etmesin diyorum” ifadelerini kullandı.

7 Nisan 2023’te İl Başkanı olan Ahmet Bağçovan, “O tarihten önce de iki kere İl Teşkilat Başkanlığı görevinde devam etmiş ve siz değerli dava arkadaşlarımla yol yürüme şerefi yakalamıştım. 14 Mayıs Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde büyük bir sorumluluk şuuru ve azimle liderimiz Devlet Bahçeli’den aldığımız yetkiyle sahalarda tüm teşkilat mensupları ve milletvekilleri adaylarımızla çalışarak gece uyumadan, gündüz yorulmadan koşturarak CumhurBaşkanımızı yeniden Cumhurbaşkanı seçmiş ve kıymetli vekilimizi Kayseri’ye hediye ettik. Bundan gurur duyuyorum” şeklinde konuştu. Daha sonra Konuşmasını yeni yönetime başarılar dileyerek sonlandırdı.

Seyit Demirezen, MHP’nin misyonundan bahsederek başladığı konuşmasında, üç hilali hakkıyla dalgandıracaklarının altını çizerek, “Partimizin misyonu itibariyle Türk toplumu gurur ve İslam ahlakıyla bezenmiş, Türk devletinin bekası için üzerine düşeni layıkıyla yerine getirmiştir. Her bir gönüldaşımızın derdiyle dertlenecek, her vatandaşımızın gönül hanesine misafir olacağız” dedi.

Alparslan Türkeş’in izinden ilerlediklerine vurgu yapan Seyit Demirezen, konuşmasını şu şekilde sonlandırdı:

“Tüm samimiyetimle belirtmek isterim ki Milleyetçi Hareket Partisi’nin kalesi Kayseri’de birlik ve beraberlikle, tüm dava arkadaşlarımızla omuz omuza yürüyeceğiz. Cenabı Allah’tan niyazım odur ki bizleri şerefli geçmişimizin anıtları olan aziz şehitlerimiz ve davamıza karşı bizleri mahçup etmesin.”