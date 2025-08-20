MHP'den İYİ Parti'ye geçen Kılınç'tan Parti Değiştirenlere Veryansın

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Sedat Kılınç, son zamanlarda siyasi partilerde yaşanan istifalar ve parti değiştiren siyasetçiler hakkında eleştirilerde bulundu.

İYİ Partili Kılınç, seçmenin iradesinin çalındığını ve yakın zamanda siyasi partiler kanununun değişmesi gerektiğini belirterek; “Siyaset kurumu, etik değerlerin tamamını yitirdi ve toplumun güvenini kaybetti.Öyle bir hale geldi ki bugün kimse kimseye güvenmiyor. Siyasetçilere hiç güven kalmadı. Bugün milletin iradesini o partiden o partiye taşıyanlar, bu hırsızlığı yapanlar, milletin iradesini çalanlar yarın halkın karşısına nasıl çıkacak? Sokağa nasıl çıkacaklar? O seçmen demeyecek mi; ‘Ben size oy verirken A partisine oy verirken, neden irademizi başka bir partiye taşıdın?’ demeyecek mi? Maalesef ülkede siyaset kurumuna güven kalmadı. Bu sebepten dolayı siyasi partiler kanununun değişmesi lazım. Bu tarz futbol kulübünden futbolcu transfer eder gibi siyasetçilerin transfer olmaması lazım. Siyaset kurumu bu ülkeyi yönetmeye talip bir kurum, güven üzerine inşa edilmesi lazım. O yüzden bu transferlerin önüne kanuni bir engel konulması lazım. Yoksa etik değerlere şuanda siyasi partiler hiç önem vermiyor. Gelen partide de problem var, giden partinin mensubunda da problem var. Yarın başka bir siyasi partiden bizim partimize müracaat olduğunda, bunu şöyle değerlendirmemiz lazım; bu vatandaşın iradesi bu noktada değilse, bizim onu kabul etmememiz lazım. Ama maalesef etik değerler yerler altında. Milletin iradesi çalınmaması lazım. Eğer siz bir partinin oyuyla bir makama geldiyseniz, milletvekili, belediye başkanı olduysanız, o makamı da terkedersiniz. İşte o zaman etik olur. Mesela ben başka bir partinin oyuyla belediye meclis üyesi seçildim. İYİ Parti’ye geçtim. O partinin bana kattığı meclis üyeliğinden de o makamdan da vazgeçtim, istifa ettim. Olması gerekeni yaptım ve İYİ Parti’den istifamdan sonra geçtim” ifadelerini kullandı.