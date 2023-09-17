MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir: 'Milliyetçi Hareket 31 Mart seçimlerinde başarısını çok daha üst seviyeye çıkaracaktır'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 14’üncü Olağan İl Kongresi’nde konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, ”Yıllardan bu yana söylediğimiz gibi ‘Kerkük Türk’tür Türk kalacaktır” dedi.

Kadir Has Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen MHP 14. Olağan İl Kongresi’ne MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, siyasi parti il başkanları ve ilçe belediye başkanları ile parti üyeleri katıldı. Kongrede konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, “54 yıllık siyasi mazimizde hiçbir siyasi partinin, hiçbir siyasi organizasyonun muhatap olmadığı olaylarla biz muhatap olduk. Bunların hiçbirinin geçemediği imtihanlardan biz geçtik. Hiçbirisinin yüzleşemediği ve yüzleşmekten çekindiği durumlarda biz Türkiye için, Türk milleti için ne yüzleşmekten ne de mücadeleden geri durmadık. Yeri geldi tabutluklara girdik, yeri geldi ‘vatanımın ha ekmeğini yemişim ha uğruna kurşun’ dedik. Ancak ay yıldızlı al bayrağı hiçbir zaman yere düşürmedik. Üstün gayretlerle, herkes işin kolayına kaçarken, milliyetçi hareket her zaman Allah rıza bin bir fedakarlıklarla yapması gereken vazife neyse bunu yapmaktan geri durmadı. 21’inci yüzyıla bu şartlarda girerken, cumhuriyetimizi kuran iradenin kendisi olan Türk milliyetçiliği yine genel başkanımızın izinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 3’üncü evresine geçişte üstün, büyük ve tarihi sorumluluklar üstlendik. Allah’a hamt olsun. Bu sorumluluklarımızın gereğini yerine getirmek suretiyle yeni bir hükümet sistemiyle Türkiye’ye hem nefes aldırdık, hem de Türkiye’nin siyasi istikrarıyla beraber milli birlik ve bütünlüğünün korunması konusunda da gayretlerimiz oldu. Hedeflerimizden ilki Mayıs seçimlerinde elde edilmiş bulunan Cumhur İttifakı’nın kazanmış olduğu merkezi idarenin şimdi yerel seçimlerle beraber yerel iktidarla desteklenmesidir. Yani merkezi hükümetle yerel iktidar arasındaki uyumu tam manasıyla tahsis etmektir. Depremden etkilenen 11 ilimizde de Cumhur İttifakı’nın başarılı olması hedeflerimiz arasındadır. Bizler bu hedeflerde başarılı olacağımıza inanıyoruz. Bununla beraber inşallah Milliyetçi Hareket 31 Mart’ta yapılacak seçimlerde Kayseri’de de var olan başarısını çok daha üst seviyeye çıkaracaktır” şeklinde konuştu.

‘Kerkük Türk’tür Türk kalacaktır’ diyen Özdemir; “Irak’ta sonbahar ve kış aylarında gerçekleştirilmesi planlanan yerel seçimler öncesinde 2 aşamalı planda devreye sokulmaya çalışılmıştır. Bu 2 aşamalı plandan ilki Kerkük’e 2017 yılındaki sözde referandum sonrasında buradan kovulan peşmergenin geri sokulması çabasıdır. Bir diğeri ise PKK terör örgütünün Kerkük’e yerleştirilme hamlesidir. İşte bu hamleye karşı da Kerkük’te bulunan Türkmen kardeşlerimiz baş kaldırmış ve onurlu bir mücadeleyle, onurlu bir gayretle bu zilleti kabul etmeyeceklerini söylemiştir. Bu durumda hiç şüphesiz ki Türkiye’nin beka meselesini ilgilendiren milli güvenliği doğrundan ilgilendiren konular arasına girmiştir. Yıllardan bu yana söylediğimiz gibi ‘Kerkük Türk’tür Türk kalacaktır” diye konuştu.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy’dan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den gelen mektubu okudu. Kongrede toplu fotoğraf çekiminin ardından oy kullanımına geçildi. Kongreye mevcut il başkanı Seyit Demirezen tek aday olarak giriyor.