MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir: 'Türk milletine ihanet edenlerin mutlak sondan kaçması mümkün değildir'

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, 'Türk milletine ihanet edenlerin mutlak sondan kaçması mümkün değildir' dedi.

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  • 26.04.2023 17:53
  • Güncelleme: 26.04.2023 18:12
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir: 'Türk milletine ihanet edenlerin mutlak sondan kaçması mümkün değildir'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, ”Türk milletine ihanet edenlerin mutlak sondan kaçması mümkün değildir” dedi.

Türk milletine ihanet edenlerin mutlak sonlarından kaçmasının mümkün olmayacağını söyleyen MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek çağrısı yaparken diğer taraftan zillet ittifakının bütün bileşenlerini de desteklemeye yönelik güya Türkiye ve dünya kamuoyuna çağrıda bulunuyorlar. Bütün bunları yaparken bu terör örgütünün elebaşlarından biri çıktı dedi ki; bize bazı ülkeler geldi, bu ülkeler seçimler boyunca neler yapacağımızı söyledi, bizde bunları kabul ettik. kabul ettikleri hususlardan bir tanesi Kemal Kılıçdaroğlu’nun desteklenmesiymiş, bir diğer ise Kemal Kılıçdaroğlu’nun desteklenmesi için güya eylemlerin durdurulmasıymış. İster eyleminizi durdurun, ister durdurmayın. Ne yaparsanız yapın ama aklınızdan çıkarmayın Türkiye bayrağı bir gün Kandil’de de Mahmur’da da dalgalanacak. Türkiye’ye ihanet eden, Türk milletine ihanet eden bu mutlak sondan bu hainlerin kurtulması mümkün değildir. İhanet ettikleri elden cezalarını da görmeleri muktedir ve mukadder olacaktır” dedi.

Özdemir, millet ittifakının milletin iradesini aşamayacağını söyleyerek, “Benzer şekilde bu terör örgütünün siyasi uzantısı olan HDP’nin de bir milletvekili de çıktı dedi ki, ’Biz 15 Mayıs sabahında İmralı’daki Abdullah Öcalan’ı çıkaracağız’. O zaman şu soruyu sormak bizim hakkımızdır; zillet ittifakı kendi arasında neyin pazarlığını yapmıştır? Cumhuriyet Halk Partisi ve Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti, PKK terör örgütüne ve PKK terör örgütünün siyasi uzantılarına hangi garantiyi vermiştir? Ne yaparsanız yapın bu milletin iradesini elbette ki aşamayacaksınız. Çok meşhur bir atasözümüz var, madem öyle biz de böyle seslenelim; Halep oradaysa arşın burada, buyurun hodri meydan. Bu milletin evlatları size izin verecek mi bunu hep beraber 15 Mayıs’ta göreceğiz” ifadelerini kullandı.

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İHA

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