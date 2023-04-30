MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir: 'Varsın CHP'nin ümit kaynağı PKK olsun. Bize Türk Milleti yeter'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Develi ilçesinde seçim çalışmasında yaptığı konuşmasında, "Kim kimlerle beraber? Varsın CHP’si, İP’i, Saadet’i, Deva’sı ne kadar parti varsa zillet çatısı altında buluşsunlar. İşte bu vatan için şehit düşmüş aziz şehidimizin babasıyla biz aynı saftayız. Başka söze gerek yoktur" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, 28. Dönem Kayseri Milletvekili adayları Ertuğrul Yücebaş ve Kayhan Saraç, Develi ilçesine bağlı mahallelerde seçim çalışması çerçevesinde vatandaşlarla buluştu. MHP’li adaylar Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük, Gazi, Epçe ve Şıhlı mahallelerinde vatandaşların büyük sevgi gösterileri ile karşılandı. Ziyaretlerde vatandaşlara seslenen MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Türkiye’ye büyük kazanımları olduğuna dikkat çekti. 24 Haziran 2018 yılında yapılan seçimler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yemin etmesinden sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yürürlüğe girdiğini hatırlatan Özdemir, "24 Haziran 2018 seçimlerinden sonra Türkiye’yi hedef aldılar. Bu hedef alma olayı da döviz kurları ile oynanma ile oldu. 2019 yılında ise bu gün birilerinin seçimlerde kol kola girdikleri PKK terör örgütüne yönelik olarak Suriye’de askeri harekat yapma zorunluluğu hasıl olmuştur. Çünkü, on binlerce tır silah yardımı yapılan terör örgütü sınırlarımızda terör koridoru kurmaya çalıştı. Şanlı Mehmetçiklerimiz, bunların üzerine balyoz gibi inerek bu tehdit ve tehlikeyi bertaraf etti. Biz MHP olarak bu anlamda hükümetimize hiç bir zaman desteğimizi esirgemedik. Meclise hükümetimiz bir teskere gönderdi. Dedi ki ’Sınır ötesinde var olan terör tehdidini bertaraf etmek üzere sınır ötesine askeri harekat düzenlemek üzere Türk milletinin temsilcileri sizlersiniz. Sizlerden yetki talep ediyoruz’ dedi. Biz AK Parti ile birlikte bu teskereye ’evet’ oyu verdik. Zillet cephesi ise ’hayır’ oyu kullandı. Teskerenin amacı Irak ve Suriye’deki PKK terör örgütünün oluşumu ve kampı nerede varsa bunların imha edilmesiydi. Suriye’deki PKK terör örgütünün elebaşları ’CHP’nin tutumu bize ümit vermiştir’ demeye başladı. Varsın hainler CHP’den kaynaklı ümitvar olsunlar. İnşallah Türk Milleti de MHP’den kaynaklı, AK Parti’den kaynaklı bu hainlerin başına indireceği iradeden kaynaklı ümitvar olacaktır. Bizim ümit kaynağımız bunun için sizsiniz. Varsın CHP’nin ümit kaynağı PKK olsun. Bize siz yetersiniz, bize Türk milleti yeter" diye konuştu. 2018 seçimlerinin ardından 5 yıllık sürede Türkiye ve dünyada gelişen olaylara kısaca değinen MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir konuşmasını şu şekilde sürdürdü;

"2021 yılında ise 30 yıldır işgal altında bulunan canımız dediğimiz Azerbaycan’ın toprağı olan Karabağ’ı azatlık etme mecburiyeti hasıl oldu. Ermenistan’ı kışkırtan ülkeler, bir taraftan Azerbaycan’a bir taraftan Türkiye’ye karşı oldukça fütursuzlaştılar. Biz her ne olursa olsun Azerbaycan’ın yanında olacağız dedik. 44 günlük muharebe sonrasında 30 yıldır işgal altındayken çan seslerinin duyulduğu Karabağ’da, bu gün hamt olsun Türk’ün bayrağı dalgalanıyor ve ezan sesleri yankılanıyor. Biz bu desteği sunarken CHP’nin yöneticileri Fransa ve ABD’nin ağzıyla konuşarak, ’Türkiye buraya cihatçı gönderdi’ yalanını ortaya attılar. Bu halleriyle Ermenistan’ın yanında durdular. Bu tavırlarının aynısını Doğu Akdeniz’de de uyguladılar. Karadeniz’de bir gaz bulduk. Bir yıl boyunca hepimiz ücretsiz kullanacağız. Yaparsa Cumhur İttifakı böyle hizmetler yapar. İşte Akdeniz’de de bizim deniz sahamızda petrol ve doğalgaz olma ihtimali çok yüksek. İstiyoruz ki milletin olan bu petrolü çıkaralım milletimiz daha rahat nefes alsın. Biz bunu yaparken CHP ve İP’li yetkililer,’ Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki politikası saldırgan bir politikadır bundan vazgeçilmelidir’ Biz milletin hakkını verelim dedikçe bunlar Yunan ve Rum ağzı ile konuşarak milletin karşısına geçiyorlar. Allah’a şükür Türkiye’nin kararlılığı sayesinde gemilerimiz arama ve tarama yapıyor.

2022 yılına geldiğimizde ise Ukrayna ile Rusya arasında bir savaş çıktı. Ama bölge olumsuz olarak etkilendi. Gıda fiyatlarındaki yükselme krizi Türkiye hakemliğinde tahıllar bütün dünyaya yayıldı. Sonrasında ise 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli deprem meydana geldi. 50 binin üzerinde vatandaşımız hayatını kaybetti. Özelikle zillet mensubu çevreler devlet ortada yok dediler. Devlet, depremden 2,5 ay geçmeden kalıcı konutları yaparak teslim etmeye başladı. Bölgede barınma beslenme ihtiyaçları ilk andan itibaren giderildi. Biz bunları yaparken, Zillet İttifakı CHP, İP, Saadet, bir araya gelerek siyasi kaygılarla kimi aday yapalım? Kim aday olsun, ne yapacağız diye bunun kaygısında oldular. Biz mesele Suriye oldu, biz Mehmetçiğimizin yanında olduk, bunlar PKK’lılarla beraber oldular maalesef. Biz yeri geldi yanımız ve yerimiz Azerbaycan oldu, bunlar farklı söylemlerle tutumlarını Ermenistan’dan yana belirlediler. Biz yeri geldi Doğu Akdeniz’de milletimizin hakkının tutumlarının yanında olduk, bunlar Yunan ağzı ile Rum ağzı ile konuştular. Şimdi deprem felaketi oldu, milli dayanışma örneği sergilenmesi gerekirken, bunlara bir bakıyorsunuz, ağızları bu milletin hasımlarının ağzı ne ise bunlarla dolu oldu. Etnik ve mezhepsel ayrımcılığı kaşımaya çalıştılar. Allah’a hamt olsun ilk andan itibaren hükümetimiz ve MHP kadroları deprem bölgesine gitti ve hala vatandaşlarımızın yarasına merhem olmaya çalışıyoruz. Eskisinden çok daha güçlü bir şekilde ayağa kalkacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Kim kimlerle baraber? Varsın CHP’si, İP’i, Saadet’i, Deva’sı ne kadar parti varsa zillet çatısı altında buluşsunlar, işte bu vatan için şehit düşmüş aziz şehidimizin babasıyla biz aynı saftayız. Başka söze gerek yoktur."