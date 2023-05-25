MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir: 'Hemşehrilerimiz, Cumhurbaşkanımızı yüksek oy oranı ile destekleyecektir'

14 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinin ardından yeterli oy oranına ulaşılamadığı için Türkiye 28 Mayıs Pazar günü yeniden sandık başına gidecek. 600 milletvekili ilk seçimde seçilirken cumhurbaşkanı adayları ise ikinci defa yarışacak. Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimi propaganda çalışmaları devam ederken MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, 1HA mikrofonlarına seçim sürecini değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kayseri’den aldığı sonucun memnuniyet verici olduğunu belirten Özdemir, “Kayseri Sayın Cumhurbaşkanımıza destek anlamında öne çıkan bir şehir. Biz de Milliyetçi Hareket Partisi olarak kendi bünyemizde yaptığımız çalışmalarda sayın cumhurbaşkanımızın Kayseri’de aldığı oy oranının yüzde 60’ın altında kaldığı yerlerde yüzde 60’ın üzerine çıkarmaya yönelik çalışmalarımız olacak. Son yerel seçimlerde ve yerel seçimlerden sonra gelişen gündemlerle beraber şu anda yerel yönetimlerin tamamı cumhur ittifakında. Diğer yandan meclisteki temsil oranına baktığımızda 7 milletvekili var bu da yüzde 70’e tekabül ediyor. Cumhurbaşkanımızı buradan yüksek oy oranıyla Kayserili hemşerilerimizin destekleyeceği inancını taşıyoruz. Bu gayrette de pazar gününe kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

‘MİLLİYETÇİLİK BİR YAŞAM FELSEFESİ VE YAŞAM BİÇİMİDİR’

“Milliyetçilik sadece söylem itibariyle kullanılan bir tabir değildir” diyen Özdemir, milliyetçiliğin bir yaşam felsefesi ve yaşam biçimi olduğunu söyledi. Özdemir, “Milliyetçilik, aynı zamanda siyasi mücadelesinde de diğer teşkilatla alakalı faaliyetlerinde de disiplinli bir çalışma bütünü ver gayreti vardır. Bu anlamda da Türk milleti kimin ne olduğunu bilir. Düne baktığınızda terör örgütünün siyasi uzantılarıyla Türkiye’ye yönelmiş beka tehditlerinin aşılması konusunda hem Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde hem diğer faaliyetlerde biz (MHP) AK Parti önemli gayretler sarfederken Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere diğer cumhur ittifakının karşısında bulunan ittifaktaki siyasi partilerin PKK’nın siyasi uzantısı olan HDP ile birlikte olmaları milletimiz bunun ne anlama geldiğini çok net şekilde görmüştür. Milletimizin daha kararlı bir iradeyi 28 mayısta yansıtacağına inanıyorum. Cumhurbaşkanımız yüksek bir oy oranıyla seçilmek suretiyle Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin tüm kurum ve kurallarıyla yerleşmesi Türkiye’nin istikrarlı yapısının korunmasıyla birlikte istikbalini de muhafaza etmek suretiyle yol alacağı inancını taşıyorum” ifadelerini kullandı.