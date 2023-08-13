MHP Genel Kurulları Başlıyor
Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Teşkilatı'nda ilçe olağan genel kurulları başlıyor.
- 13.08.2023 17:37
- Güncelleme: 13.08.2023 18:01
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Teşkilatı’nda ilçe olağan genel kurulları başlıyor.
MHP Yahyalı, Felahiye İlçe Olağan Genel Kurulu 24 Ağustos’ta; Özvatan, Pınarbaşı, Tomarza ve İncesu, Yeşilhisar, Hacılar İlçe Başkanlıkları Olağan Genel Kurulu 25 Ağustos’ta; Sarıoğlan, Talas, Melikgazi, Develi, Akkışla, Bünyan İlçe Olağan Genel Kurulu 26 Ağustos’ta, Sarız ve Kocasinan İlçe Olağan Genel Kurulu ise 27 Ağustos’ta yapılacak.
İHA
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