MHP Heyetindan Büyükkılıç'a Ziyaret

Kentte 16 ilçe belediyesi ile dayanışma içerisinde hayata geçirdiği proje ve hizmetleriyle 30 büyükşehir arasında yatırımda lider şehirlerin başında gelen Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Cumhur İttifakı ortağı MHP il teşkilatı ve ilçe belediyeleri ile dayanışmasını sürdürüyor.

Bu çerçevede MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Orhan Say, Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin ve Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret etti.

Konuklarını makamında ağırlayan Başkan Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kayseri’nin Cumhur İttifakı’nın birlik, beraberlik ve dayanışmasını en güzel şekilde yansıtan örnek bir şehir olduğunu kaydetti.

Büyükkılıç, Cumhur İttifakı dayanışmasının 16 ilçe belediyesini de aynı samimiyetle kucakladığını ifade ederek, “Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanımız Sayın Enes Ertuğrul Kalın, Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Orhan Say, Özvatan Belediye Başkanımız Halit Demir, Bünyan Belediye Başkanımız Selahattin Metin ve Sarıoğlan Belediye Başkanımız Bekir Ayyıldırım belediyemizi ziyaret etti. Nazik ziyaretleri için Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanımıza, Grup Başkanvekilimize ve her daim uyum içerisinde çalıştığımız kıymetli belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın da misafirperverlikleri ve Kayseri’ye olan hizmetlerinden dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti. Ziyarette günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.