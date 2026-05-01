MHP İl Başkan Yardımcısı Korkmaz Hayatını Kaybetti
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkan Yardımcısı Ali Korkmaz'ın vefatı sevenlerini ve parti camiasını yasa boğdu.
Edinilen bilgilere göre Ali Korkmaz, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Korkmaz’ın ani vefat haberi, başta MHP teşkilatı olmak üzere Kayseri’de büyük üzüntü oluşturdu.
Uzun yıllardır parti teşkilatı içerisinde aktif görev alan Ali Korkmaz’ın, çevresi tarafından sevilen ve saygı duyulan bir isim olduğu belirtildi.
MHP Kayseri teşkilatından ve birçok siyasi isimden taziye mesajları paylaşılırken, Korkmaz’ın cenaze programına ilişkin bilgilerin daha sonra açıklanması bekleniyor.