MHP İl Başkanı Demirezen’den 14. Olağan İl Kongresine davet

MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen, 17 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek 14. Olağan İl Kongresi’ni yapmış olduğu toplantı ile duyurarak davette bulundu. Demirezen, tek aday olarak girilecek kongrenin Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacağını söyledi. Demirezen, “Bildiğiniz gibi 17 Temmuz tarihi itibariyle Bilge Liderimiz, Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendi'nin olurlarıyla İl Başkanı olarak atanmış bulunmaktayım. Bu süreçte ülküdaşlarımızın ve vatandaşlarımızın yoğun ilgisi ve teveccühüyle karşılaştık. Uzak, yakın demeden ziyaretimize gelen bize destek olan tüm gönüldaşlarıma ve tüm hemşerilerime şükranlarımı sunuyorum. Göreve gelişimizin ardından 16 ilçe teşkilatımızın kongrelerini 2 gün içerisinde tamamlamış bulunuyoruz. Bir kez daha bu kongrelerimizin camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Heyecan ve samimiyetle çıktığımız bu yolda şimdi de Milliyetçi Hareket Partimizin 14. Olağan İl Kongresini, inşallah 17 Eylül Pazar günü saat 11.00'da Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştireceğiz. Kongremize, Genel Merkezimiz ve teşkilatlarımızın destekleriyle tek aday olarak gireceğim. Şahsıma olan destek ve teveccühlerinden dolayı Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli, Genel Başkan Yardımcımız ve Kayseri Milletvekilimiz Sayın İsmail Özdemir, Kayseri Milletvekilimiz Sayın Baki Ersoy, Ülkü Ocakları İl Başkanımız Ali Çelik değerli ilçe başkanlarımız ve yönetimleri ile kıymetli belediye başkanlarımıza şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

‘TURAN'A GİDEN YOLUN TAŞLARINI BİZ DİZECEĞİZ’

Kongre sonrası gerçekleşecek çalışmalardan da bahseden Demirezen, “Milliyetçi-Ülkücü hareketin her bir ferdini ve kıymetli Kayserili hemşerilerimi şölen havasında geçecek toyumuza davet ediyorum. Kayserimiz, Milliyetçi Hareket Partisi'nin 54 yıllık şerefli geçmişine canıyla, kanıyla, alın teriyle destek olmuş, hareketimizin omurgasını teşkil etmiştir. Lider, doktrin ve teşkilata tam bağlılıkla, Kayserimiz her dönem ülkücü-milliyetçi kadrolarla temsil edilmiştir. Bundan sonra da aynı disiplin ve şevkle Kayserimizde üç hilali dalgalandırmaya devam edeceğiz. Kongremizin hemen ardından yeni ve tazelenmiş ülkücü kadrolarımızla birlikte Liderimizin gösterdiği ufukta "2024'e doğru Diyar Diyar Anadolu" temasıyla çalışmalarımıza başlayacağız. Cumhur İttifakı ruhuyla, Türk ve Türkiye Yüzyılı için canla başla çalışacağız. Turan'a giden yolun taşlarını biz dizeceğiz. Ülkücü-Milliyetçi Hareket'in her bir ferdinin desteğiyle tek aday olarak gireceğim kongremize tüm dava arkadaşlarımı ve hemşerilerimi bir kez daha davet ediyorum. Yapılacak kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.