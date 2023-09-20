MHP İl Başkanı Demirezen, mazbatasını aldı
Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen, Kocasinan İlçe Seçim Kurulu Müdürü Mehmet Köseoğlu'ndan mazbatasını aldı.
- 20.09.2023 13:25
- Güncelleme: 20.09.2023 14:38
MHP Kayseri İl Başkanlığı'nda 17 Eylül Pazar günü gerçekleştirilen 14. Olağan Kongrede güven tazeleyerek yeniden il Başkanı seçilen Demirezen, Kocasinan İlçe Seçim Kurulu Müdürü Mehmet Köseoğlu’ndan mazbatasını aldı.
Mazbatasını alan Demirezen, “Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli beyefendi başta olmak üzere, bizlere teveccüh gösteren genel merkezimize ve Kayseri İl Teşkilatımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Yüce Allah’tan muvaffakiyetler diliyorum. Hayırlı, uğurlu olsun” şeklinde konuştu.
Mazbata töreninden sonra MHP Kayseri İl Başkanlığı’nda kurban kesim töreni ve Kuran’ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.