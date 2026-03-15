  • MHP İl Başkanı Kalın: 'Bizi satan sattığıyla gitti, kaçan da gittiğiyle kayboldu'

MHP Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programı, parti yönetimi ve üyelerini bir araya getirdi. Programa MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın ve Ülkü Ocakları İl Başkanı Halit Yağmur katıldı.

İl Başkanı Kalın’dan Çarpıcı Sözler

İftarın ardından konuşan İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, ülkücü hareketin gücüne ve birlik ruhuna vurgu yaptı. Kalın’ın en dikkat çeken sözleri ise şu oldu:
“Bizi satan sattığıyla gitti, kaçan da gittiğiyle kayboldu. Ancak yılanlar sinsince zehirlerini akıtmaya devam ediyor.”

“Ülküdaşlık Hukukunu Muhafaza Edeceğiz”

Kalın, ülkücü hareketin yıllar boyunca birçok zorluğa rağmen ayakta kaldığını belirterek, en büyük gayesinin ülküdaşlık hukukunu korumak ve ileriye taşımak olduğunu söyledi. Parti içi eleştirilere de sert tepki gösteren Kalın, “Genel merkezin politikalarına ve liderin vizyonuna dil uzatanlara karşı bir il başkanı ne yapması gerekiyorsa tereddüt etmeden uygulayacağım” dedi.

Birlik ve Motivasyon Vurgusu

Kalın, 17 ay gibi kısa bir sürede 16 ilçe teşkilatıyla birlikte Kayseri’nin her mahallesine ulaşacak gücü ortaya koyduklarını ifade ederek, ülkücü hareketin doğru motivasyonla şehrin her noktasına erişebilecek kudrette olduğunu dile getirdi.

 

 

 

Haber Merkezi

