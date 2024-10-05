MHP İl Başkanı Seyit Demirezen görevden alındı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen görevden alındı. Demirezen'in yerine Melikgazi İlçe Başkanı Enes Ertuğrul Kalın'ın getirileceği öğrenildi.

MHP İl Başkanı Seyit Demirezen görevden alındı

MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen Ankara’ya çağırıldı, görevden alındı. Demirezen’in yerine İl Başkanı olarak Melikgazi İlçe Başkanı Enes Ertuğrul Kalın’ın getirileceği öğrenildi. 

Öte yandan Murat Titizbaş’ın Melikgazi ilçe başkanı, Behsat Önder’in ise Kocasinan İlçe Başkanı olacağı öğrenildi.

Haber Merkezi

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