MHP İlçe Başkanı Kalın, yeniden aday
Milliyetçi Hareket Partisi Melikgazi İlçe Başkanlığının 14.Olağan Kongresi 26 Ağustos'ta yapılacak. Mevcut Başkan Enes Ertuğrul Kalın yeniden aday olduğunu açıkladı.
- 24.08.2023 19:46
- Güncelleme: 24.08.2023 19:46
Milliyetçi Hareket Partisi Melikgazi İlçe Başkanlığının 14.Olağan Kongresi 26 Ağustos 2023 tarihinde İl Kültür Müdürlüğünde gerçekleştirilecek. 4 yıldır da MHP Melikgazi İlçe Başkanlığı görevini sürdüren Enes Ertuğrul Kalın yeniden adaylığını açıkladı.
Aday olacağını sosyal medya hesabından duyuran Başkan Kalın, “Başkanlığına aday olduğum Milliyetçi Hareket Partisi Melikgazi İlçe Başkanlığının 14.Olağan Kongresi 26 Ağustos 2023 tarihinde (Saat:10:00-14:30 arasında) İl Kültür Müdürlüğünde (Seyyid Burhanettin türbesinin yanı) gerçekleştirilecektir. Tüm ülküdaşlarımız ve aziz vatandaşlarımız toyumuza davetlidir” ifadelerine yer verdi.