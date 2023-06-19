MHP İlçe Başkanı Tevfik Düzen 'Bünyan gelecekte hem Kayseri'nin hem Türkiye'nin marka ilçelerinden birisi olacak'

Milliyetçi Hareket Partisi Bünyan İlçe Başkanı Tevfik Düzen , Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınına konuk oldu. Moderatör Duygu Sarınca’nın sorularını cevaplayan Düzen, Bünyan'ın tescilli ürünü olan gilaburunun daha çok tanıtılması için sulama arazileri ve soğuk hava depolarının kurulması ile birlikte istihdamın da artacağını vurguladı. Daha önce sulu arazilerin olmaması sebebiyle Bünyan’da meyvecilik fidecilik işine giremediklerinin nedeninin yetersiz sulama olduğunu belirten MHP İlçe Başkanı Düzen "Meşhur Gilaburumuz var. Gilaburunun rekoltesini arttıramamamızın sebebi sulanabilir tarım araziminizin yetersiz olması. Şimdi önümüzde herhangi bir engel kalmadı. Devletimizin Bünyan’ımıza yapmış olduğu yatırımla beraber sulanabilir tarım arazisi noktasında en zengin ilçelerden bir tanesi haline dönüşüyoruz. Böylelikle hem Gilaburu hem de fidecilik ve hububat anlamında daha verimli ürünleri elde edebileceğimiz bir imkan doğdu. Çiftçimizle birlikte ortak hareket ederek daha fazla ürün ve çeşitliliğimizi arttırabilmek anlamında gilaburu ve meyve bahçeciliğini devreye sokabilmemiz gerekiyor ki bunun akabinde soğuk hava depolarına ihtiyacımız olsun, istihdami projelerimizden biridir. Paketleme tesisleri olsun istiyoruz. Nohut, mercimek sulama arazisi ile birlikte daha fazla yetişecek. Bünyan’da paketleme eleme tesislerinin kurulup yetişen nohutu yine 7 liraya biz alalım. Ama yakıt, nakliye masrafını ortadan kaldıralım ve tekrar esnafımızın rafına sunalım. Yaklaşık 2 yıldır bunun üzerinde çalışıyoruz. Sulama projesi önümüzdeki yıl tamamen Bünyan’ı kapsayacak şekilde devreye girecek. Lisanslı depo Bünyan’da önümüzdeki yıl 4 tane kurulacak. Bununla alakalı çalışmalar başlatıldı. Bünyan gelecekte hem Kayseri’nin hem Türkiye’nin marka ilçelerinden birisi olmaya muktedir bir ilçedir" şeklinde konuştu.

'EN BÜYÜK EKSİKLERİMİZDEN BİRİ ADALET SARAYI VE AĞIR CEZA HAKİMLİĞİMİZİN OLMAMASI'

MHP Bünyan İlçe Başkanı Tevfik Düzen "En büyük eksiklerimizden bir tanesi Bünyan’da cezaevi var bir bölge cezaevi niteliğinde. Ancak bir Adalet Sarayı’mız yok. Ağır ceza hakimliğimiz yok. Bunların mutlaka önümüzdeki süreçlerde devreye alınması lazım. Hükümet konağımızın mevcut durumu cevap verecek nitelikte değil artık. Bununla beraber bir yer arayışı var. Sonrasında ödeneklerin ödenmesi ve inşaatın başlamadı süreci kalıyor. Görüşmelere devam ediyoruz. Bünyan’ımıza bir adalet sarayımızın olması gerekiyor. Avukatlarımız Bünyan’da ofis tutmuyor. Çünkü Bünyan’daki cezaevimizle alakalı tüm işlemler Kayseri Adliyesinden yapılıyor. Ama Bünyan’a kurulacak bir adalet sarayıyla ve bunun içerisine verilecek ağır ceza hakimliğiyle beraber avukatlarımız da Bünyan’da ofislerini kuracaklar. Ofislerini kurarken yardımcı da alacaklar. Bunlar da hem istihdami ve ekonomik anlamda Bünyan’a bir girdi sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

'BÜNYAN BASKETBOL BİLİNCİNE ERİŞTİ'

Bünyan’da spor alanında yeterince desteğin olduğunu söyleyen Başkan Düzen “Bünyan basketbol bilincine erişti. Ve bu çocuklarımıza gelecek vadettiği, elde ettiği başarılar noktasında bir farkındalık oluştu. Ömer Demir hocam çok emek verdi. Bu jenerasyonun kaybolmaması gerekiyor. Bu yaşta bu şekilde emek veren başları elde eden çocuklarımızın birkaç yok sonra daha profesyonel anlamda çalışmaya başladıklarında neler elde edebileceklerini görmek gerekiyor. Bünyan’da basketbol kulübünün mutlaka kurulması gerektiğini düşünüyorum. Çocuklarımız mezun olup gittikten sonra onları kaybetmemeliyiz. Türkiye 4’üncüsü olmak her kişinin harcı değil. Altyapımız oluştu ve taraftarımız var" şeklinde konuştu.